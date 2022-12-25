Слышали только слабый голос и стук за дверью: в ЕАО пожилая женщина оказалась в ловушке в собственной квартире

Спасатели проникли в квартиру через балкон и открыли дверь изнутри Фото: ГУ МЧС России по ЕАО

Похоже, что пожилая женщина пыталась дойти до двери, но не смогла, упала, и так и осталась лежать в коридоре. Из-за двери слышны были только слабый голос и тихий стук палки. Дети, приехавшие навестить маму, не смогли попасть в квартиру, и поняв, что что-то случилось, кинулись за помощью к спасателям.

- Принес лекарства, чтобы бабушке отдать, а она смотрю, не отвечает и не отвечает. С той стороны, видимо, лежит у двери и стучит палкой, говорит, ноги не держат, - рассказывает родственник застрявшей женщины.

Как отметили спасатели, женщина была в полном сознании, но дойти до двери все же не смогла. Сотрудникам МЧС пришлось проникать в квартиру с помощью лестницы. Они пробрались внутрь через балкон и открыли близким дверь уже изнутри. Когда родственники вошли в квартиру, бабушка лежала на полу. Дети просили ее говорить что-нибудь, чтобы понять, в каком она состоянии.

- Горюшко ты мое, что случилось, мама?! Ты что, моя. Говори что-нибудь, - обратилась дочь к матери, когда вошла в квартиру.

Спасатели подняли женщину на руки и перенесли в комнату.

- Молодцы дети, что навещали бабушку и вовремя помогли ей. Такие вызовы практически ежедневны. Печально, но факт: не всегда человек за дверью дожидается помощи. Поэтому звоните и навещайте своих пожилых родственников. Проявляйте внимательность к одиноким соседям, - сказали в краевом МЧС.

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