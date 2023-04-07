Пошел за рыбой на середину залива: мужчина с собакой провалился в ледяную воду в Хабаровском крае

Мужчина оказался посреди снегов и холода Фото: центр пропаганды пожарно-спасательного дела и информирования по вопросам ГОЧС Хабаровского края

39-летний рыбак провалился под лед в Хабаровском крае. Мужчина отправлялся к месту ловли и по пути оказался посреди реки прямо в воде.

6 апреля мужчина отправился на рыбалку недалеко от Советской Гавани. Ехать было неблизко, а дальше пришлось идти пешком. Он не захотел обходить по земле и решил сократить дорогу. В куртке, ботинках, с удочкой он вышел на лед вместе со своей собакой и пошел поперек залива. На середине дороги он почувствовал, как ровная поверхность пошатнулась. Лед треснул внезапно, и мужчина провалился в воду. Животное смогло выкарабкаться на поверхность.

За происходящим наблюдали несколько местных жителей. Они увидели, что рыбак провалился в трещину и не мог выбраться наружу. Он хватался за лед и пытался подняться, но течение относило его дальше. Собака отчаянно лаяла, переживая за своего владельца. Очевидцы срочно позвонили на «112». К месту выехали спасатели.

Мужчину вытаскивали с помощью конца Александрова Фото: центр пропаганды пожарно-спасательного дела и информирования по вопросам ГОЧС Хабаровского края

К счастью, борьба рыбака со стихией принесла результаты. Он смог зацепиться за льдину и забрался на нее. Выбившись из сил, он не мог пошевелиться и добраться до суши. Спасатели увидели мужчину недалеко от бухты. Они смогли подплыть к нему на резиновой лодке и загрузили рыбака к себе в плавательное средство. Мужчину с собакой спасли, но несмотря на экстремальные условия, он отказался от медицинской помощи и поехал домой.

- Практически на всех водоемах края лед стремительно тает, на юге реки уже вскрылись ото льда. Риски опасных происшествий резко возрастают в такой переходный период, вот только любители подледной рыбалки очень часто их недооценивают, – сказал Павел Листратенко, начальник отдела краевого комитет по гражданской защите правительства Хабаровского края.

Рыбак отказался от скорой помощи Фото: центр пропаганды пожарно-спасательного дела и информирования по вопросам ГОЧС Хабаровского края

В ведомстве напомнили об опасности рыбалки с наступлением весны. Сейчас в регион пришло тепло, поэтому лед находится в крайне неустойчивом состоянии. Выходить и выезжать на пористый лед категорически запрещено, также нельзя допускать детей до игр у водоемов. За выход на лед в зоне действия запрещающих знаков предусмотрены штрафы.

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