Сергей Кравчук: «Мы обязательно продолжим развитие парка»

Парк ДОФ - излюбленное место жителей Краснофлотского района Фото: Администрация Хабаровска

Объезды районов города стали хорошей традицией мэра Хабаровска Сергея Кравчука. Во время посещения Краснофлотского района градоначальник проверил состояние дороги на улице Хорышева, которая была отремонтирована в рамках федерального проекта «Безопасные качественные дороги», а также посетил восстановленное в 2021 году здание храма.

Однако ключевым объектом в ходе поездки стал парк ДОФ, в котором планируется возвести современный многофункциональный спортивный комплекс. Благодаря слаженной работе краевых и городских властей удалось подать заявку в министерство спорта региона на включение данного объекта в краевую адресную инвестиционную программу Хабаровского края.

- Мы продолжим развитие парка. Уже есть проект, которым предусмотрены снос старого здания летнего кинотеатра и возведение универсального спортивного объекта, - рассказал Сергей Кравчук, мэр Хабаровска.

В рамках проведенной работы была представлена проектно-сметная документация предполагаемого к постройке объекта, а также получено положительное заключение государственной экспертизы по данному проекту. Будущий спортивный комплекс был оценен в 160 миллионов рублей. Отмечается, что губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев поддержал инициативу дальнейшего развития парка. Начать работы предполагается в 2024 году, а завершить - уже в 2025-ом.

Напомним, первые после расформирования Краснознамённой амурской флотилии парк ДОФ в Хабаровске долгое время оставался заброшенным. Первая реконструкция рекреационного объекта началась только в 2016 году. Его почистили, выкосили лишнюю растительность, проложили дорожки, установили освещение, скамейки. Здание бывшего дома офицеров было приспособлено под спорткомплекс, где проводились занятия по самбо и другим видам спорта. Также на территории парка появились спортивная площадка и хоккейная коробка. Однако в 2019 году реконструкция парка приостановилась и с тех пор никаких работ в нем не проводилось.

Город также получил в собственность несколько гектаров заросшей растительностью территории от министерства обороны. Такой площади тоже нашли применение при помощи жителей Краснофлотского района.

Мэр Хабаровска Сергей Кравчук пообщался с жителями района Фото: Администрация Хабаровска

- У нас уже есть предложения о подготовке базы для всех любителей лыжного спорта. Это и трассы для лыжных гонок классическим или Коньковым ходом, а также лыжероллерные. Парк ДОФ - это любимое место для занятий спортом. В этом направлении и будем его развивать, - отметил Сергей Анатольевич.

Вопрос развития лыжных гонок в краевой столице поднимался и раньше. Градоначальник проводил встречу с трехкратной олимпийской чемпионкой Юлией Чепаловой, рассказав, что этот вид спорта пользуется популярностью среди хабаровчан.

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