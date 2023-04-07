Умею завязывать шнурки пятью способами: Киборг рассказал хабаровчанам о жизни с протезом

Современные протезы могут помочь даже самым маленьким детям Фото: Кирилл КУЗНЕЦОВ

Немалое количество жителей Хабаровского края столкнулись в жизни с проблемой отсутствия конечности. Кто-то потерял руку или ногу после травмы, а кто-то рождается с аплазией – отсутствием или неполноценным развитием органа. И если некоторые принимают сложившееся положение вещей, то другие хотят жить полной жизнью и не сдаются в поисках инструментов для новых возможностей своего тела.

Да, многие знают о существовании протезов, но в понимании большинства людей протез является настолько дорогим изделием, что нет никакого смысла даже задумываться о его приобретении. Тем не менее, возможность получить современный протез абсолютно бесплатно существует, и речь даже не о зарубежных странах, а именно о России, где производством и разработкой роботизированных протезов рук занимается резидент фонда «Сколково» - компания «Моторика». Представители компании прибыли в Хабаровск и рассказали, каких результатов удалось достичь разработчику, и каким образом возможно бесплатное получение протеза.

Протезы собираются под потребности заявителя Фото: Кирилл КУЗНЕЦОВ

Амбассадор компании «Моторика» - бывший житель Хабаровска Илья Морковский, известный сегодня миллионам россиян, как Илья Киборг. Проделав непростой путь, теперь уже москвич Илья в настоящее время работает пилотом-испытателем, тестируя новые разработки компании, а также ведет блог о жизни с киберконечностью.

- На «Сколково» вышел самостоятельно в попытках получить протез. Так как я жил в Москве, но прописан был еще в Хабаровске, то мою заявку раз двадцать перенаправляли из одной организации в другую. Тогда я написал генеральному директору компании по производству протезов, предложив сотрудничество. Так я стал пилотом, и сегодня моя задача - сломать протез, чтобы выявить в нем недостатки. Разработка протезов – сложная история, поэтому пилоты ищут неисправности и недостатки, чтобы следующие версии становились лучше, - рассказал Илья Морковский.

Хабаровчан познакомили с историей появления протезов и практической пользой современных изделий Фото: Кирилл КУЗНЕЦОВ

За последние годы в развитии протезировании удалось добиться невероятных успехов. Так, например, если раньше к протезу прилагался большой аккумулятор, для которого нужна была отдельная сумка, то сегодня существуют бионические протезы, куда встроены маленькие аккумуляторы. Более того, с помощью встроенного чипа на основе NFC киберрука пригодна для бесконтактной оплаты в магазинах.

Протез помогает доставать из кипящей воды сварившееся яйцо, удержать пакет с продуктами и даже плавать. Блогер настаивает, что ограничения в возможностях протеза находятся только в головах пользователей.

- Многие пользователи думают, что при получении протеза все функции появятся автоматически. Однако необходимо учиться использованию протеза самостоятельно, адаптируясь под свои потребности. Я сейчас умею завязывать шнурки пятью разными способами, но не потому, что мне нужны все эти способы, а чтобы найти все возможности, которые дает протез, и выбрать самый удобный для себя вариант, - подчеркнул Илья Морковский.

Преимущества использования функционального протеза перед косметическим заключаются в работе человеческих мышц, что предотвращает их атрофию. Это же позволяет не допустить искривления позвоночника. Поэтому всем нуждающимся жителям не стоит пренебрегать возможностью получения современного функционального протеза без финансовых вложений.

Представитель компании «Моторика» презентует виды протезов Фото: Кирилл КУЗНЕЦОВ

- Любой функциональный протез после заключения медико-технической комиссии можно получить за счет средств федерального бюджета. Человек, нуждающийся в протезировании, обращается в Социальный фонд России с заявлением на обеспечение и после заключения контракта получает направление на получение киберконечности. В отдельных случаях люди могут приобрести протезы за свои собственные средства, а потом получить компенсацию от государства. Стоимость варьируется от 200 тысяч вплоть до трех миллионов рублей, - рассказал Евгений Козлов, представитель компании «Моторика».

Получение бесплатного протеза – не всегда простая и быстрая история. Процесс требует сбора документов, а также предоставления доказательств реальной необходимости протеза. Однако, как поясняют производители протезов, это служит неким фильтром от людей, которые, получив протез, не собираются им пользоваться и кладут на полку, отнимая, таким образом, возможности у действительно заинтересованных людей.

В Хабаровске «Моторика» сотрудничает с филиалом московского протезного предприятия, на базе которого компания и провела презентацию для жителей столицы и края. В прошлом году для жителей региона «Моторикой» было изготовлено 15 протезов, несколько заявок Фонд социального страхования уже принял и в этом году.

При своевременном обращении, ребенок, родившийся без конечности, может даже не понять, что его телу чего-то не хватает, потому как «Моторика» работает с детьми с двух лет.

Дети имеют право на смену протеза каждый год Фото: Кирилл КУЗНЕЦОВ

- В этом возрасте дети активно пользуются активными тяговыми протезами. Мы разрабатываем конструкцию, которая отличается легкостью, что позволяет начинать пользоваться протезами в маленьком возрасте. Кроме того, так как дети быстро растут, программа реабилитации позволяет детям менять протезы чаще, чем взрослым – раз в год, - пояснил Евгений Козлов.

Компания не останавливается в развитии своих технологий, и в 2024 году готовится к запуску система управления протезами на основе искусственного интеллекта, предполагающая инвазивный метод. В кожу вживляются электроды, которые соединяются с нервной системой и позволяют выбирать режим стимуляции нервной системы. Главная цель технологии – купировать фантомные боли, чтобы человек мог чувствовать, что он сам делает своим протезом.