В городе будут организованы сразу несколько тематических мероприятий Фото: Иван МАКЕЕВ

12 апреля хабаровчане встретят День космонавтики 2023. В Хабаровске в честь годовщины дня полета человека в космос пройдут праздничные мероприятия. В 1961 году на земную орбиту вывели первый в мире космический корабль-спутник «Восток» с человеком на борту. Пилотом корабля был советский летчик-космонавт Юрий Гагарин, ставший одним из самых известных людей страны.

Программа мероприятий Дня космонавтики в Хабаровске

В День космонавтики 2023 в Хабаровске будут работать сразу несколько выставок, посвященных теме космоса. В кинотеатре «Совкино» жители смогут бесплатно посетить краевую выставку-конкурс детского изобразительного искусства «Юные космонавты». Мероприятие продлится до 27 апреля, участие в конкурсе принимают учащиеся школ и молодежных объединений города. Адрес:

Творческая студия «Арт-поток» проведет мастер-класс «Космос». Он пройдет в 16:00, стоимость билетов составит 800 рублей. Участие могут принять желающие старше шести лет, навыками живописи обладать не обязательно, студия также предоставит гостям краски, кисти и холсты.

Ко Дню российской космонавтики в Хабаровске даст концерт оркестр штаба ВВО. Послушать симфонию мелодий можно будет в Доме офицеров Восточного военного округа с 18:30. Стоимость билет составит от 300 до 500 рублей.

В Хабаровском краевом музее имени Гродекова пройдет выставка «Первый космонавт – хабаровчанин». Она посвящена космическому пространству, в экспозиции представлены личные вещи первого хабаровчанина, побывавшего в космосе, Петра Дуброва. Выставка приурочена к 45-летию астронавта, стоимость входа составит 300 рублей, также экспозицию можно посетить по пушкинской карте.

- На городских концертных площадках мероприятий ко Дню космонавтики 2023 проводится не будет. Однако тематические концерты и мероприятия состоятся в детских библиотеках Хабаровска и централ работы с населением, - рассказала «КП» - Хабаровск» Ирина Фастовец, пресс-секретарь администрации города.

Куда сходить на день космонавтики в Хабаровске 2023

Помимо организованных тематических концертов, хабаровчане смогут провести День космонавтики весело и отдохнуть всей семьей. Вариантом развлечений может стать квест «Стражи Галактики», примерив на себя роль космонавта. Стоимость помещения составит 4000 рублей.

Также 12 апреля будет работать зоосад, где жители смогут отдохнуть и посмотреть на обитателей центра. Хабаровский зоосад работает с 10:00 до 18:00. Стоимость входа – 250 рублей для взрослых, 150 рублей для детей и студентов и 50 рублей для пенсионеров.

Также в штатном режиме будут работать все музеи, галереи и выставочные центры города. Для желающих будут открыты мастер-классы по гончарному делу, искусству скрапбукинга, арт-классы, кинотеатры и театры.

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