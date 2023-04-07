Сергей Кравчук: «Форум Амур открывает большие возможности для молодежи Хабаровского края»

Форум проводится с 2016 года Фото: Администрация Хабаровска

Сегодня в краевой столице открылся межмуниципальный молодежный образовательный форум «Пред-Амур-Запад». Местом его проведения был выбран Тихоокеанский государственный университет. Торжественное открытие посетил мэр Хабаровска Сергей Кравчук.

- В этом году, благодаря усилиям губернатора Хабаровского края Михаила Дегтярева, форум Амур получил статус всероссийского. Он открывает большие возможности для молодёжи Хабаровска и края. У наших энергичных земляков много идей, достойных воплощения, - сказал Сергей Кравчук, мэр Хабаровска.

«Пред-Амур-Запад» - это муниципальная площадка, на которой участники могут разработать и представить свое видение реализации главных направлений молодежной политики на территории Хабаровского края.

В течение двух дней талантливая молодежь будет учиться социальному проектированию на трех площадках: «Добровольчество», «Патриотическое воспитание» и «Ивент». Лучшие проектные идеи получат развитие с возможностью доработки, упаковки и дальнейшей реализации.

Наиболее активные участники сессии смогут стать делегатами всероссийского молодежного образовательного форума «Амур», который пройдет в августе 2023 года в «ТРК «Ривьера парк на Заимке».

Сотни талантливых молодых людей слетятся в Хабаровск, чтобы получить возможность побороться за грантовые средства от Росмолодежи на воплощение своих проектов в жизнь.

Напомним, ранее в этом году «Пред-Амуры» прошли в южных районах Хабаровского края, который был посвящен теме патриотизма. В Ванинском районе на форуме обсуждались вопросы развития туризма, а в Советской Гавани - краеведение.

За все время существования форума «Амур», который проводится в регионе с 2016 года, в нем приняли участие более трех тысяч человек. За несколько лет делегаты представили свыше 500 проектов, часть из которых нашла не только поддержку, но и реализацию за счет промышленных предприятий региона.

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