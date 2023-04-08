Пытался убить за ворованные орешки: вахтовика из Комсомольска осудили за нападение на парня в баре Магадана

Мужчина поругался с 19-летним парнем из-за закуски к пиву Фото: Оперативная съемка

В Магадане 42-летнему вахтовику придется несколько лет отсидеть в колонии из-за глупой ссоры. Мужчина поругался с 19-летним парнем, причина - закуска к пиву. Вместо дипломатических способов решения конфликта, вахтовик взялся за нож.

РАССОРИЛИ ОРЕШКИ

Мужчина приехал в Магадан из Комсомольска в октябре 2022 года. Устроился на одну из строек, поселился в хостеле, иногда коротал вечера в местной «пивнушке». Это такой магазин с посадочными местами, где можно купить алкоголь после «часа запрета». Ну и выпить здесь же.

В декабре комсомольчанин пришел пропустить бокал-другой и столкнулся с шумной компанией. Молодежь гуляла громко и, справедливости ради, вела себя нагло. Они воровали закуску и незаметно отливали алкоголь у других посетителей. У вахтовика 19-летний заводила в компании тоже пытался стащить то ли орешки, то ли пиво. Но мужчина его поймал.

ПОКУШЕНИЕ

Слова на компанию никак не повлияли, и комсомольчанин ушел. Но не с концами: он сбегал в хостел, взял нож и вернулся. Дальнейшее развитие событий попало на видео. На кадрах видно, как вахтовик решительно направился к парню и несколько раз ударил его ножом в шею. Комсомольчанина скрутили посетители и вызвали экстренные службы.

Пострадавшего госпитализировали, на теле насчитали не менее семи ножевых. Парень быстро поправился, сейчас его жизнь вне опасности. Комсомольчанина задержали, уголовное дело было заведено по статье «Покушение на убийство».

- Суд приговорил осужденного к шести годам лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строго режима, а также назначил ему дополнительное наказание в виде ограничения свободы на один год, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Магаданской области.

Приговор в законную силу не вступил.

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