Восстание чаек: перелетные птицы захватили Магадан

Они оккупируют город и не собираются улетать Фото: Марина ГОНЧАРЕНКО

Красивые морские птицы чайки могут стать источников серьезных проблем. Местные «голуби» буквально захватили Магадан, прочно поселившись в городе. Уходить они не собираются: им комфортно, под боком фуршет на помойках и удобные крыши, рядом вода и природа, все условия созданы. Вот только жители города такому соседству не рады. Ведь каждая весна превращается в симфонию утреннего ора и вечных обстрелов пометом.

некоторые люди любят их подкармливать Фото: Елена КРИВЯКИНА

КАК НА ХОККАЙДО

Проблема в Магадане стоит давно: перелетные птицы начали потихоньку проникать в город еще с 90-х годов. Начиналось постепенно: там гнездо совьют, здесь еще одно построят. Птенцов вырастят, а осенью улетают в туда, где потеплее: в Южную Корею и Японию. За 30 лет чайки постепенно все больше гнездовались в Магадане до тех пор, пока в городе не осталось ни одной свободной крыши.

- Это очень шумные крикливые птицы. Летом в Магадане белые ночи, и птицы также долго не спят и орут. Здесь водятся тихоокеанские чайки, каждая особь весит по килограмму, за раз они выпускают количество экскрементов объемом примерно со стакан. Такому обстрелу подвергаются машины, улицы и люди. Часто чайки защищают свои птенцов, поэтому пикируют на людей, которые для них могут быть потенциальной угрозой. Конечно, жители боятся, - рассказала «КП» - Хабаровск» Лариса Зеленская, кандидат биологических наук, старший научный сотрудник лаборатории орнитологии. Института биологических проблем Севера.

Чайки в дикой природе живут у моря и гнездятся на скалах Фото: Марина ГОНЧАРЕНКО

Аналогичная ситуация наблюдается в Европе, а также на Хоккайдо. Постепенно птицы окончательно переселяются в города. За десятилетия уже не остается птиц, которые были рождены за их пределами, поэтому они по памяти прилетают обратно и чувствуют себя комфортно: вьют гнезда, выращивают птенцов. Магадан уже стал для них домом, некоторые птицы даже не вылетают за пропитанием в естественную среду обитания. Да и зачем? Люди ведь регулярно приносят свежий мусор прямиком к обеду.

- Среди них есть настоящая борьба за хорошие точки. Например, одна чайка может занять фонарь у контейнера или бака и целый день выжидать людей с пакетами. Изначально они поселились на Колыме из-за наших высоких отливов. Море уходит на пять метров, обнажая дно. В это время птицы ищут себе еду, это их естественный процесс. Сейчас некоторые особи полностью отказались от такой жизни и питаются только тем, что предлагает город.

Мусор притягивает их, как магнит Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

РАДОСТИ МАТЕРИНСТВА

Главное, чем заняты магаданские чайки – оккупация крыш. Именно здесь расположены все их гнезда. Как говорят специалисты и жители, в городе не осталось чистых зданий. Построение уютного семейного гнездышка сопровождается как криками, так и регулярными сбросами помета сверху в огромных количествах. Автомобилисты признаются, что машины от помета приходится мыть каждую неделю, а иногда они брезгуют даже открывать дверь в салон.

Свои гнезда чайки могут свить за один день. Там они откладывают яйца и ждут появления птенцов, которые усваивают: здесь комфортно и хорошо жить. Материалом для домов служит сухая трава. Весной этого добра полно: снег тает и сено можно достать с любого газона.

- Несколько лет у нас была эпидемия у голубей. Они были больными и слабыми. Чайки добивали особей и поедали, оставляя тела. Жителей это очень пугало, били тревогу, мол, бедных птичек убивают.

Чайки на воде Фото: Марина ГОНЧАРЕНКО

БОРЬБА ЗА ГОРОД

Такой расклад вещей крайне беспокоит местных. Они боятся, что от птиц уже невозможно избавиться, и они навсегда станут частью их жизни. Единственный положительный момент в такой ситуации: чайки почти не переносят болезней, которыми могут заразить людей.

- Чтобы улететь осенью, им требуется много сил для преодоления большой дистанции через океан. Слабые особи не рискуют и в итоге погибают, выживают только здоровые и сильные. Из ста процентов заражения птичьи гриппом все виды чаек составляют лишь два процента. Это морские птицы, поэтому они не болеют теми инфекциями, которые находят у неперелетных видов.

Власти настроены серьезно бороться с чайками, но при этом гуманными методами. Истребление популяции могут нанести серьезный ущерб экологии.

- Одним из способов сокращения чаек называют сбор гнезд и удаление яиц, пока там еще нет живого существа. Ученые дадут научные рекомендации, составят карту, адресный план, где чаще всего селятся птицы. Главное – не пропустить сроки, - рассказал Юрий Гришан, мэр Магадана.

Администрация города сотрудничает с орнитологами. Мнение специалистов: полностью избавиться от чаек невозможно, но вот локально исправить ситуацию получится, если регулярно разорять их гнезда. Самым важным шагом на пути к отступлению чаек считают проблемы с мусором.

- Это умные птицы, они быстро поняли, как разворошить пакеты с отходами, которые несут на помойку. Помогут лишь крышки и регулярный вывоз. Если устранить кормовую базу, они будут вынуждены лететь к морю и находить пропитание там. Городские чайки уже отличаются от сородичей поведением. Если дикая птица испугается человека, наша уже терпима и не боится никого, сказала Лариса Зеленская.

Питаются всем, что попадется на глаза Фото: Марина ГОНЧАРЕНКО

Помогут ли методы, предлагаемые специалистами, станет понятно не сразу. Борьба с чайками станет длительным и кропотливым процессом. Их стало настолько много, что гнезда придется убирать каждый день, как и следить за мусором в городе. Ведь если одна пара испугается разорения гнезд и исчезновения еды, на ее место придут другие особи. И так до тех пор, пока птицы не решат, что пора поискать более комфортные условия для жизни и не мигрируют.

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