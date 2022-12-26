Вломил костылем за взгляды на другого: жительница Магадана не стала терпеть подозрения от любовника и жестоко ему отомстила

Женщину быстро вычислили благодаря невольным наблюдателям Фото: СУ СКР по Магаданской области

Жительница Магадана расквиталась со своим любовником на лестнице в подъезде. Пара возвращалась с вечеринки домой, но в квартиру поднялся лишь один из них.

40-летняя Олеся проживала с 41-летним Владимиром (имена героев изменены - прим. ред.) в обычном многоквартирном доме на улице Лукса. Так вышло, что мужчина сломал ногу, поэтому передвигался с трудом на костылях, на нем был аппарат Илизарова. Вместе сожители отправились в гости на всю ночь, а утром возвращались домой. Поведение Олеси на людях не понравилось Алексею. Он считал, что женщина ему изменяет - понял это по косым взглядам на другого. Выяснением отношений мужчина занялся в подъезде.

Женщина пыталась оправдываться Фото: СУ СКР по Магаданской области

Алексей начал материть отрицавшую все сожительницу. Шум привлек внимание соседей, которые подглядывали в глазок. Мужчина еще не успел протрезветь после ночи веселья и распалялся все сильнее. Внезапно он ударил Олесю по голове тем самым костылем, на который опирался. Женщину это сильно разозлило, она пулей влетела к себе домой и схватила кухонный нож. Олеся была быстрее своего избранника, и пока он хромал наверх, уже успела спуститься к нему с оружием.

- Женщина нанесла потерпевшему удары ножом в шею и грудную клетку. Мужчина скончался в подъезде, а обвиняемая скрылась с места преступления, - рассказали «КП» - Хабаровск» в СУ СКР по Магаданской области.

Следователи провели тщательную проверку Фото: СУ СКР по Магаданской области

Пока Олеся спешно смывала кровь с рук и ножа в квартире, соседи, видевшие все, уже набирали полицию. Женщина взяла свой паспорт и убежала к знакомому, попросив его об укрытии. Оперативники прибыли на место и по горячим следам немедленно вычислили подозреваемую. Убежать от справедливости ей не удалось.

Олесю признали виновной в убийстве. Женщина признала, что сделала это, но объясняла все самообороной. Суд установил, что она лжет, и назначил ей восемь лет лишения свободы в колонии общего режима, затем ее будет ждать еще год ограничения свободы.

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