Погода в Хабаровском крае на этой неделе постепенно придет к обычным морозам Фото: Борис КОКУРИН

Аномальное декабрьское тепло покидает регион и в права снова вступают морозы. Погода в Хабаровском крае на этой неделе постепенно придет к обычным морозам. И даже на Новый год, предварительно, температурного чуда не ожидается.

ТОЧНЫЙ ПРОГНОЗ В ХАБАРОВСКОМ КРАЕ НА НЕДЕЛЮ

Прогноз в Хабаровском крае на минувших выходных был эдаким подарком от погоды. Температура воздуха достигала всего -2 градусов, что побило все рекорды. Немного погрелись, и погода в Хабаровском крае возвращает нас в суровую реальность.

- Предстоящая неделя ожидается без существенных осадков. В среду-четверг возможен небольшой снежок. Ветер 5-10 метров в секунду, температура ночью будет около -15 -20 градусов, днем - до -10 -15 градусов, - рассказала в эфире РАДИО КП (88,3 FM) Галина Брынцева, начальник отдела долгосрочных прогнозов «Дальневосточного УГМС».

ПОГОДА НА НОВЫЙ ГОД В ХАБАРОВСКЕ

Предварительный прогноз на Новый год в Хабаровске и в крае в целом не сильно радует. Главная ночь будет холодной: столбики термометров упадут до -25 градусов.

Днем температура воздуха будет около -17 градусов. Однако подчеркнем: прогноз на Новый год в Хабаровске - предварительный, и он еще будет уточняться.

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