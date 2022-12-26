Погода в Хабаровском крае на этой неделе постепенно придет к обычным морозам
Фото: Борис КОКУРИН
Аномальное декабрьское тепло покидает регион и в права снова вступают морозы. Погода в Хабаровском крае на этой неделе постепенно придет к обычным морозам. И даже на Новый год, предварительно, температурного чуда не ожидается.
Прогноз в Хабаровском крае на минувших выходных был эдаким подарком от погоды. Температура воздуха достигала всего -2 градусов, что побило все рекорды. Немного погрелись, и погода в Хабаровском крае возвращает нас в суровую реальность.
- Предстоящая неделя ожидается без существенных осадков. В среду-четверг возможен небольшой снежок. Ветер 5-10 метров в секунду, температура ночью будет около -15 -20 градусов, днем - до -10 -15 градусов, - рассказала в эфире РАДИО КП (88,3 FM) Галина Брынцева, начальник отдела долгосрочных прогнозов «Дальневосточного УГМС».
Предварительный прогноз на Новый год в Хабаровске и в крае в целом не сильно радует. Главная ночь будет холодной: столбики термометров упадут до -25 градусов.
Днем температура воздуха будет около -17 градусов. Однако подчеркнем: прогноз на Новый год в Хабаровске - предварительный, и он еще будет уточняться.
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