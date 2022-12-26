Кто ответил за смерть 19 человек? В Хабаровске спустя 40 лет рассекречены детали дела о давке на стадионе Ленина

Уголовному делу тогда, 40 лет назад, так и не дали ход Фото: Антон МЕЛЬНИЧУК

Эта страшная и великая по своим масштабам трагедия произошла ровно 40 лет назад, 20 ноября 1982 года. После хоккейного матча в Хабаровске на стадионе имени Ленина погибло почти два десятка человек. Причиной их смерти стала массовая давка, образовавшаяся на выходе с восточной трибуны – люди хлынули к выходу волной, а когда на последней минуте наши забили победный гол – попятились обратно, только вот навстречу им уже шла толпа.

В результате случилось страшное – кто-то поскользнулся на скользких ступеньках, упал, а народ продолжил идти дальше, по людям, по головам…

По официальным данным тогда в давке погибли 19 человек. Эту информацию «КП» - Хабаровск» подтвердили в военной прокуратуре ВВО. С тех самых пор на стадионе висит памятная доска с именами погибших. Среди них были дети 11 и 13 лет. Тогда о трагедии информации было мало, официальное объявление о случившемся было опубликовано лишь спустя три дня.

- Согласно материалам уголовного дела, возбужденного прокуратурой Хабаровского края по факту несчастного случая с людьми со смертельным исходом на стадионе им. В.И. Ленина в г. Хабаровске, в давке 20 ноября 1982 г. погибло 19 человек, - сообщили редакции в военной прокуратуре.

Дело, вроде бы, завели, начали выяснять обстоятельства, но затем из краевой прокуратуры его передали в прокуратуру Дальневосточного военного округа. И все, по делу наступила тишина, никаких данных не оглашалось, информация не предоставлялась.

Еще несколько лет назад это дело оставалось засекреченным, редакция попыталась выяснить, что известно о случившемся на сегодняшний день. Военная прокуратура ВВО направила «КП» - Хабаровск» ответ на официальный запрос, где сообщила, что ответственности за гибель 19 человек никто в итоге не понес.

- Как установлено расследованием уголовного дела гибель людей произошла вследствие случайного стечения обстоятельств и личной недисциплинированности зрителей, - говорят в ведомстве. – Уголовное дело прекращено 14 февраля 1983 года на основании пункта 2 статьи 5 КПК РСФСР, то есть в связи с отсутствием состава преступления. К Уголовной ответственности никто не привлекался.

С момента трагедии прошло слишком много времени. Сейчас хабаровчане уже смутно помнят детали того страшного дня. Но те, кто все же помнит, о давке говорят с тихим ужасом – они помнят, что было страшно, на стадионе царил хаос, паника и истерика. Народ искал своих близких в толпе, на земле, на лестнице, среди трупов… кто-то нашелся живым, а кто-то в тот роковой день так и не вернулся домой.

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