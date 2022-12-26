Выкинули, словно мусор: дачники бросили два десятка кошек умирать на морозе в Хабаровске

сейчас 18 животных находятся на передержке, для них ищут новые дома. Фото предоставлено редакции

Пока на улице было тепло, и в разгаре был дачный сезон, эти четвероногие животные верно служили хозяевам - ловили мышей в пригородных домах, гоняли птиц с грядок. И все вроде бы было хорошо - все при деле, сыты, довольны, однако с приходом холодов лафа для животных как-то резко закончилась - за ненадобностью от кошек начали просто-напросто избавляться, да самым неприятным способом - бросать на произвол судьбы.

Те животные, которые провели много времени с человеком, на улице в лютые морозы выжить вряд ли смогут. Но факт остается фактом - почти два десятка кошек наглым образом выкинули, как ненужный мусор, чтобы не тащить с собой в квартиры в город. Благо нашлись неравнодушные пенсионеры, которые кошек спасли, подкормили. Однако пожилым людям достаточно сложно кататься в пригород каждый день и кормить брошенных животных, на это им не хватает сил и средств. Сделав все, что от них зависит, люди вынуждены были в итоге попросить о помощи и обратились к волонтерам.

Животные очень ласковые и ручные Фото предоставлено редакции

- Обратились к волонтерам за помощью пенсионеры, так как с наступлением зимы перестали справляться собственными силами, не хватало уже ни средств кормить, не сил ездить каждый день из города в пригород. А кошечки такие ласковые, ручные, очевидно, что брошены с закрытием дачного сезона предыдущими владельцами, - рассказывает «КП» - Хабаровск» Ирина, волонтер.

Как добавила собеседница, некоторых кошек нашли не в самом лучшем состоянии - у кое-кого были отморожены уши, хвосты, обнаружились паразиты, но их выходили, состояние их сейчас вполне нормальное.

У некоторых были отморожены уши и хвосты, но их выходили. Фото предоставлено редакции

- Среди подопечных есть и не совсем ручные кошки, они людей боятся. За то время, пока за ними ухаживали пенсионеры, некоторые кошки успели дать потомство, теперь дом приходится искать и малышам тоже, - добавила собеседница.

Ирина рассказала, что всего было 22 животных, некоторых из них стерилизовали, проглистогонили и пристроили в семьи. Сейчас их осталось 18.

К сожалению, аналогичные ситуации, когда хозяева бросают своих животных по окончании дачного сезона, происходят каждый год. Люди думают, что если кошка захочет выжить, то она найдет себе пропитание, будет ловить мышей. Но в итоге такие кошки просто погибают, замерзают, или их давят собаки. Но даже если кошка и выживает, на улице она дает потомство, и тогда дворы заполоняют бездомные животные.

- Я как волонтер, в первую очередь, придерживаюсь обязательной стерилизации животных. Даже если животное бросят, потеряют, стая не пополнится очередными бездомными, - говорит Ирина.

Что же касается найденных кошек, то волонтеры не отчаиваются, надеются, что для каждой найдется свой любящий хозяин. Узнать, как забрать кошку к себе, можно через редакцию «КП» - Хабаровск». При необходимости желающих свяжут с передержкой и волонтерами.

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