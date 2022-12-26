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26 декабря 2022 6:27

Выкинули, словно мусор: дачники бросили два десятка кошек умирать на морозе в Хабаровске

Дачники бросили умирать на улице больше 20 кошек в Хабаровске
Оксана ШЕМЕТОВА
сейчас 18 животных находятся на передержке, для них ищут новые дома. Фото предоставлено редакции

сейчас 18 животных находятся на передержке, для них ищут новые дома. Фото предоставлено редакции

Пока на улице было тепло, и в разгаре был дачный сезон, эти четвероногие животные верно служили хозяевам - ловили мышей в пригородных домах, гоняли птиц с грядок. И все вроде бы было хорошо - все при деле, сыты, довольны, однако с приходом холодов лафа для животных как-то резко закончилась - за ненадобностью от кошек начали просто-напросто избавляться, да самым неприятным способом - бросать на произвол судьбы.

Те животные, которые провели много времени с человеком, на улице в лютые морозы выжить вряд ли смогут. Но факт остается фактом - почти два десятка кошек наглым образом выкинули, как ненужный мусор, чтобы не тащить с собой в квартиры в город. Благо нашлись неравнодушные пенсионеры, которые кошек спасли, подкормили. Однако пожилым людям достаточно сложно кататься в пригород каждый день и кормить брошенных животных, на это им не хватает сил и средств. Сделав все, что от них зависит, люди вынуждены были в итоге попросить о помощи и обратились к волонтерам.

Животные очень ласковые и ручные Фото предоставлено редакции

Животные очень ласковые и ручные Фото предоставлено редакции

- Обратились к волонтерам за помощью пенсионеры, так как с наступлением зимы перестали справляться собственными силами, не хватало уже ни средств кормить, не сил ездить каждый день из города в пригород. А кошечки такие ласковые, ручные, очевидно, что брошены с закрытием дачного сезона предыдущими владельцами, - рассказывает «КП» - Хабаровск» Ирина, волонтер.

Как добавила собеседница, некоторых кошек нашли не в самом лучшем состоянии - у кое-кого были отморожены уши, хвосты, обнаружились паразиты, но их выходили, состояние их сейчас вполне нормальное.

У некоторых были отморожены уши и хвосты, но их выходили. Фото предоставлено редакции

У некоторых были отморожены уши и хвосты, но их выходили. Фото предоставлено редакции

- Среди подопечных есть и не совсем ручные кошки, они людей боятся. За то время, пока за ними ухаживали пенсионеры, некоторые кошки успели дать потомство, теперь дом приходится искать и малышам тоже, - добавила собеседница.

Ирина рассказала, что всего было 22 животных, некоторых из них стерилизовали, проглистогонили и пристроили в семьи. Сейчас их осталось 18.

К сожалению, аналогичные ситуации, когда хозяева бросают своих животных по окончании дачного сезона, происходят каждый год. Люди думают, что если кошка захочет выжить, то она найдет себе пропитание, будет ловить мышей. Но в итоге такие кошки просто погибают, замерзают, или их давят собаки. Но даже если кошка и выживает, на улице она дает потомство, и тогда дворы заполоняют бездомные животные.

- Я как волонтер, в первую очередь, придерживаюсь обязательной стерилизации животных. Даже если животное бросят, потеряют, стая не пополнится очередными бездомными, - говорит Ирина.

Что же касается найденных кошек, то волонтеры не отчаиваются, надеются, что для каждой найдется свой любящий хозяин. Узнать, как забрать кошку к себе, можно через редакцию «КП» - Хабаровск». При необходимости желающих свяжут с передержкой и волонтерами.

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