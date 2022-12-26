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Происшествия26 декабря 2022 7:36

Трогал в интимных местах: подозреваемого в растлении детей подростка из Хабаровского края отправили в спецучреждение

Подростка из Уктура поместят в спецучреждение после домогательств к детям в Хабаровском крае
Вениамин СКОРОМОЙНИКОВ
Домогался к детям подросток, по неподтвержденным данным, около двух лет

Домогался к детям подросток, по неподтвержденным данным, около двух лет

Фото: Иван ВИСЛОВ

История с подростком из села Уктур, которого подозревают в растлении детей, завершилась в Хабаровском крае. Напомним, что об ужасающем ЧП стало известно в сентябре 2022 года. 13-летний Валерий (имя изменено - прим. ред.), по информации правоохранительных органов, склонял тех, кто помладше, к действиям сексуального характера.

По данным правоохранительных органов, школьник заставлял детей снимать штаны и трогал их там, где нельзя. Ранее заявлялось об изнасиловании ребенка, но якобы потерпевшая сторона отказалась от прохождения экспертиз. Домогался к детям Валерий, по неподтвержденным данным, около двух лет и все снимал на телефон.

- Мальчик действительно помещен в спецучреждение. Он проведет там год, - рассказал «КП» - Хабаровск» источник, знакомый с ситуацией.

После того как история вышла на всеобщее обозрение, семья вместе с мальчиком была вынуждена уехать из поселка Уктур. Часть местных жителей была готова чинить самосуд над подростком. Дом семьи сгорел, некоторые считают, что его подожгли. В обстоятельствах пожара разбирается полиция.

В спецучреждении с ребенком будут работать психологи и педагоги.

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