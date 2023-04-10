Ориентир – на эффективность!

На Комсомольском НПЗ рассчитали экономический эффект от внедренных передовых технологических решений в 2022 году. Фото: Мария Ковальская.

На Комсомольском НПЗ рассчитали экономический эффект от внедренных передовых технологических решений в 2022 году. Показатель превысил 1,7 миллиарда рублей, что на 30 процентов выше, чем в 2021 году.

- На Комсомольском НПЗ программа повышения операционной эффективности реализуется уже десять лет. В рамках этой работы инженеры предприятия предлагают к внедрению решения, позволяющие улучшить производственные процессы – от экономичного расхода энергоресурсов до повышения эффективности протекания производственных процессов, – рассказали на предприятии.

Планомерная работа по повышению эффективности производственных объектов – одно из ключевых направлений стратегии «Роснефть-2030». В этом разрезе сокращение эксплуатационных затрат – одно из важнейших направлений. Передовые технологические решения охватывают широкий спектр направлений работы, в том числе направленных на сокращение потребления энергоресурсов.

– В 2022 году на Комсомольском НПЗ осуществили 13 проектов, внесённых в программу повышения операционной эффективности. Наиболее высокие результаты дали модернизация установок первичной переработки нефти и мероприятия, позволившие снизить потребление энергоресурсов, – уточнили на КНПЗ.

Интересно

Наряду с операционной эффективностью, сохранение окружающей среды – неотъемлемая часть корпоративной культуры «Роснефти». Комсомольский НПЗ нацелен на минимизацию воздействия на окружающую среду. В частности, в прошлом году на заводе завершили первый этап уникального для Дальнего Востока проекта по строительству закрытого коллектора для ручья Клюквенный, протекающего по территории завода. Почти 2 километра русла ручья «одели» в защитное сооружение из железобетонных блоков с монолитными участками на поворотах и гидроизоляцией по всей протяженности. Проект не ограничивается только территорией завода: на улице Городской, которую ручей подмывал в период высокой воды, построен новый мост, укреплено открытое русло.

Сотрудники предприятия активно занимаются просветительской работой в области экологии, проводя открытые уроки для учеников учебных заведений и мастер-классы. Например, в 2022 году волонтеры КНПЗ вместе с учениками лицея №33 высадили саженцы сосны на территории учебного заведения в Комсомольске-на-Амуре.

Справка КП

ООО «РН-Комсомольский НПЗ» является крупнейшим нефтеперерабатывающим предприятием Хабаровского края и играет ключевую роль в нефтепродуктообеспечении регионов Дальневосточного федерального округа. Номенклатура продукции включает более 20 наименований: высокооктановые бензины и дизельное топливо экологического класса 5, судовое топливо RMLS 40 с содержанием серы не более 0,5 процента и другие продукты.

На Комсомольском НПЗ реализуется масштабная программы модернизации: идет строительство комплекса гидрокрекинга с объектами общезаводского хозяйства. Пуск производства позволит увеличить глубину переработки нефти, обеспечить рынок новыми продуктами и дополнительным объемом моторных топлив высшего экологического класса.