Горел заживо в будке: жителя Хабаровска отправят под суд за жестокое убийство собаки по кличке Рыжий

На место гибели собаки люди несли цветы и игрушки Фото: Прокуратура Хабаровского края

В Хабаровске дело о жестоком обращении с животным дошло до суда. Речь идет о зверской расправе над псом Рыжим 17 февраля, которого сожгли заживо. Редкий случай, когда убийство бездомной собаки не просто стало резонансным, а удалось вычислить подозреваемого и предъявить ему обвинение.

УЖАСАЛСЯ ВЕСЬ ХАБАРОВСК

Собака прибилась ко двору на Артемовской, 77 примерно два года назад. Пса сильно потрепала жизнь и без слез взглянуть на него было невозможно. Местные пожалели рыжую дворнягу, сколотили ему будку и каждый день подкармливали. Взамен пес благодарил своей привязанностью и добротой. Каждого жителя Артемовской он принимал, как члена своей стаи, любил играть с детьми, не обижал других собак.

В день, когда Рыжий погиб, его около 20:00 покормила местная пенсионерка. Женщина ушла в магазин, вернулась через полчаса, а будка уже полыхала. На пожар сбежались местные жители и дети, они пытались закидать пламя снегом и вызволить пса. Пламя не утихало, а когда потухло, на пепелище нашли обгоревший труп четвероногого любимца Артемовской.

Чудовищное убийство пса поразило весь Хабаровск Фото: Социальные сети

Слезы покатились из глаз не только у детей, но и взрослых. Рыжего оплакивал весь двор, на место его гибели несли цвети и игрушки. К горю добавилось желание наказать человека, учинившим жестокую расправу над собакой. Местные жители написали заявление в правоохранительные органы и предали произошедшее огласке, боясь, что виновному все сойдет с рук. После этого чудовищное убийство пса поразило уже весь Хабаровск.

По версии следствия, обвиняемый облил горючим вход в будку дворняги, поджег спичкой и сбежал Фото: Прокуратура Хабаровского края

«ЛАЯЛ НА МОЮ СОБАКУ»

Подозреваемого в сожжении Рыжего нашли и задержали. Им оказался 49-летний мужчина. По данным правоохранительных органов, пьяный местный житель 17 февраля гулял со своей декоративной собачкой. Рыжий облаял собрата, что очень задело мужчину. Он притащил горючую жидкость, облил ей вход в будку дворняги, поджег спичкой и сбежал. Из-за огня пес не смог выбраться и сгорел. Уголовное дело завели по статье «Жестокое обращение с животным».

- По уголовному делу следователем проведен комплекс следственных и процессуальных действий, результаты которых позволили предъявить мужчине обвинение в совершении инкриминируемого преступления, - прокомментировала «КП» - Хабаровск» Дарья Немцева, официальный представитель краевого СУ СКР.

Мужчина свою вину не признал.

- Прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу. Его будет рассматривать Индустриальный районный суд, - сообщила Анна Исаева, официальный представитель прокуратуры региона.

Максимальное наказание по статье - от трех до пяти лет колонии. Однако обычно дела о жестоком обращении с животными заканчиваются штрафом.

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