Олег Ланков: «Нарушителей правил парковки не привлечешь к ответственности, если нет разметки»

Депутат Олег Ланков на заседании городской Думы. Фото: Хабаровская городская Дума

Комфорт проживания в Хабаровске должен повышаться для всех категорий населения. Поэтому все больше внимания уделяется созданию в городе доступной среды, облегчающей жизнь людям с ограниченными возможностями здоровья. Депутат Хабаровской городской Думы по избирательному округу №35 Олег Ланков рассказал, в чем нуждаются люди с инвалидностью, и с какими проблемными точками в организации доступной среды удается разбираться.

- Олег Михайлович, вы являетесь членом комитетов по городскому хозяйству и социальным вопросам. Как устроена работа комитетов, какое влияние имеют подразделения?

- Вопросы, которые выносятся на рассмотрение, сначала обсуждаются членами комитета. Фракции собираются, обсуждают, как прийти к решению актуального вопроса. Когда решение назрело - вопрос выносится на заседание Думы, где решение полностью закрепляется депутатами Думы и ее председателем. Например, на последнем внеочередном заседании на повестке был глобальный для города вопрос о передаче мусороперегрузочной станции «Южная» в собственность края. Станции в силу изношенности не хватало мощностей, чтобы решать имеющиеся проблемы, поэтому для ее модернизации нужно было перенаправить объект с собственности города в край, и дальше уже регион будет заниматься вывозом мусора из Хабаровска.

- Работу в Думе вы совмещаете с работой в краевых общественных организациях. Какие вопросы способны решить такие организации, и какова ваша роль в их работе?

- Недавно от хабаровских водителей с ограниченными возможностями здоровья поступило сообщение о нарушении в области обеспечения автостоянок местами для инвалидов. На гостевых парковках во дворах домов, где проживают инвалиды 1 и 2 групп, отсутствуют места для транспорта инвалидов. Но дорожные знаки на территории установлены неправильно, а разметка в местах парковки для транспорта инвалидов отсутствует, из-за чего нарушителей правил парковки нельзя привлечь к ответственности. Поэтому от прокуратуры Хабаровска поступило предложение, чтобы я принимал участие в их приемах вместе с прокурором для решения подобных специфических вопросов. Например, на автозаправочных станциях для инвалидов-колясочников нет кнопки для вызова человека, который может помочь заправиться. Прокуратура не всегда знакома со всем перечнем правил, а я, как эксперт по доступной среде, могу помочь в проработке вопросов и принятии решений.

- Как вообще на сегодня обстоит ситуация с созданием доступной среды в городе?

- В рамках реализации программы, совместно с администрацией Хабаровска, прорабатываются как объекты, где продолжается стройка, так и те, где стройка уже была завершена. На территории ТЦ «Экодом» ведется работа на предмет создания парковочных мест для людей с ОВЗ. Специальные парковки там должны быть расположены на минимальном расстоянии от входа. Такую же работу ведем по новому ТЦ «РемиСити». Сложностей хватает, так как программа относительно новая, однако мы стараемся делать все для комфорта граждан. Долгое время невозможно было спуститься по лестнице к детской больнице по улице Шеронова. Инвалидам приходилось выезжать на проезжую часть и спускаться по ней. Но сейчас вопрос был решен с помощью установки пандуса.

- Недавно озвученная вами идея создания туристического центра для инвалидов - что за инициатива, и какие шаги уже сделаны в этом направлении?

- Проект планируется к реализации с администрацией села Петропавловка. Сейчас мы находимся на стадии оформления документов. Уже выбрано место расположения центра, которое будет оснащено кемпингом и территорией для комфортного отдыха. Кроме того, свежий воздух способствует процессу реабилитации. Средства на реализацию проекта планируем изыскать путем получения федерального гранта.