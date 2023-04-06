Зона контроля лесных пожаров сокращена на 11 миллионов гектаров в Хабаровском крае

В ходе совещаний Александр Козлов заслушал отчеты о готовности края к ликвидации пожаров и борьбе с паводками Фото: Правительство Хабаровского края

Министр природных ресурсов и экологии России Александр Козлов 5 апреля посетил Хабаровский край с рабочим визитом, в ходе которого прошло два совещания, посвященных работе региона по предотвращению и устранению лесных пожаров, а также работе по защите от наводнений.

Борьба с затоплениями

Командировка Александра Козлова началась с визита в Южный округ столицы Хабаровского края, где продолжается строительство дамбы, призванной не допустить повторения прошлых лет и защитить город и его население от возможных затоплений. Сооружение протяженностью более пяти километров находится на завершающем этапе строительства, а полностью объект готовится к сдаче в июле.

Кроме того, проект предполагает установку в затоне батопорта – гидросооружения, представляющего собой некие ворота, которые будут закрываться в случае достижения критической отметки уровня воды. Батопорт – продукт местного производства, изготовленный Хабаровским судостроительным заводом. Однако его установка требует проведения предварительных испытаний во избежание серьезных последствий, возможных после его поспешной установки.

- Непосредственное строительство дамбы в Южном округе города, в котором проживают более 200 тысяч человек, началось только в 2015 году. Возникало множество вопросов, связанных, в том числе, с недобросовестностью подрядчиков, с которыми нам пришлось расторгнуть контракт в 2021-м. А мы знаем, что в эти годы паводки к нам часто заходили, - ранее подчеркивал Михаил Дегтярев.

Эффективный результат испытания дадут, когда уровень реки Амур достигнет шести метров. Прогнозы, предоставленные Росгидрометом, указывают, что подходящим для испытаний временем станет сентябрь.

- Конечно, вероятность того, что вода не поднимется до необходимого для испытаний уровня, присутствует. Прогноз на такой продолжительный период, конечно, имеет погрешности. Поэтому краевые власти рассматривают варианты проведения испытаний в других местах реки, чтобы убедиться, может ли объект гарантировать безопасность, однако необходимость испытаний не обсуждается. Все должны быть уверены, что в случае подъема воды и угрозы затопления, батопорт справится со своей задачей, - рассказал Александр Козлов, министр природных ресурсов и экологии России.

Кроме того, как подчеркнул министр, по решению краевого правительства, гидросооружение, кроме выполнения своей основной практической функции, сможет радовать жителей в части эстетики. Планируется, что объект станет еще и местом для прогулок гостей и жителей города.

Прохождение пожароопасного сезона

Более актуальный на сегодняшний день вопрос, требующий скорейшей отработки, касается подготовки региона к пожароопасному сезону, который в этом году стартовал раньше обычного. С начала года в крае зафиксировано уже 59 лесных пожаров, распространившихся на территории общей площадью 6555 гектаров. В то же время, результаты анализов после пожаров показывают, что причиной возгораний в лесах очень часто становится переход огня с других земель.

- Серьезным вопросом сейчас является возникновение ландшафтных пожаров, разгорающихся на землях иных категорий. Именно выжигания сухой травы и сельхозпалы послужили причиной всех лесных пожаров этого года в Хабаровском крае. Тем не менее, пожары ликвидируются, - заявил Александр Козлов.

За прошлый год общая площадь распространения пожаров по стране достигла 3,3 миллионов гектаров. 907 тысяч гектаров из этих территорий пришлись на три муниципальных района Хабаровского края: Аяно-Майский, Тугуро-Чумиканский и Охотский. Ранее все три района входили в «зону контроля», где огонь не тушится, а только контролируется. Новый подход, внедренный в этом году, предполагает тушение и этих возгораний.

- Власти Хабаровского края взяли в оборот площади, которые раньше не тушились, но давали максимум площадей, проходимых огнем. Теперь с лесными пожарами там будут бороться. К тому же, если в прошлом году зона контроля, где пожары не тушились, составляла более 40 миллионов гектаров, то сегодня удалось сократить эту территорию более чем на 11 миллионов гектаров. Это очень хорошая динамика, - пояснил Александр Козлов.

На прошедшем совещании о готовности края к пожароопасному сезону были детально разобраны ключевые вопросы подготовки региона к периоду, опасному обильными возгораниями, а также намечены конкретные задачи, необходимые к выполнению.

Как сообщил заместитель председателя правительства Хабаровского края по природным ресурсам и сельскому хозяйству Дарий Тюрин, своевременное реагирование на возникающие возгорания является основной задачей, которой должны уделить внимание все структуры, начиная муниципальными образованиями и заканчивая органами МЧС. В борьбе с ландшафтными пожарами большую роль играет регулярное обновление материально-технической базы, в чем Минприроды природных ресурсов Российской Федерации оказывает краю поддержку. На текущий год уже оплачены 1 273 летных часа для авиационного патрулирования, а также заключены контракты на приобретение девяти воздушных судов для заброски пожарных в труднодоступную местность. Еще три судна были арендованы.

Как заявил на одном из недавних заседаний губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев, регион в силу своего территориального положения вынужден уделять пристальное внимание работе по предупреждению чрезвычайных ситуаций.

- Особенности климатической зоны и географическое положение Хабаровского края заставляют нас ежегодно сталкиваться с различными видами природных угроз, куда входят, как лесные пожары, так и паводки. Поэтому мы держим на особом контроле все мероприятия по предупреждению ЧС и предотвращение возможных негативных последствий в связи с их прохождением, - заявил Михаил Дегтярев.