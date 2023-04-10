«А если бы в детей попали?»: в поселке под Хабаровском щенков отстреливают из арбалета

Собаку удалось спасти Фото: предоставлено редакции

Очередной акт живодерства случился в Хабаровском районе в прошедшие выходные. Житель поселка Березовка из арбалета выстрелил в щенка, стрела пробила тело собаки, но, к счастью, жизненно-важные органы не задела, и прошла в нескольких миллиметрах от позвоночника. После того, как щенка увидели в таком страшном положении, с торчащей из спины стрелой, его попытались поймать, но малый в панике убегал, отловить его удалось лишь спустя почти сутки.

О том, что произошло, редакции «КП» - Хабаровск» рассказали волонтеры Наталья и Ирина. Спасать собаку Ирине помогали Оксана и Анастасия, жительницы Березовки. Щенка отвезли к врачу, стрелу, к счастью, вытащили, и пока он выздоравливает, его приютила Ирина.

Это уже не первый случай стрельбы по собакам из арбалета Фото: предоставлено редакции

- В пятницу вечером я их покормила, как обычно пришли все 7 собак, трое из них - щенки. На следующий день меня вызвали на работу, часов в 12, и я по пути покормить пошла, обычно щенки самые первые подходят, а тут двое подошли, а третий нет. Потом я уже разглядела, а он лежал там на пригорке. И шла как раз Оксана, жительница Березовки со своей мамой, так вот ее мама, женщина пожилая,дай бог ей здоровья, перелезла через трубы и пошла к нему, а потом бежит обратно и плачет, говорит, господи, девочки, у него там что-то на спине воткнуто, - рассказывает Ирина.

Волонтер рассказала, что сначала они подумали, если в спине что-то воткнуто, то может быть травма, перебит позвоночник. Но пес вскочил на четыре лапы и пулей побежал прочь. Причем, пока он бежал, стрела от соприкосновения с землей, все глубже в него входила. Затем Оксана помогала Ирине искать щенка.

- Мы искали его до семи часов вечера, но так и не нашли. Искали все, даже женщина беременная с нами искала, бегала. У нас там такие заросли травы, она высокая, и там часто дети играют, мы так перепугались, что могли и в детей попасть вот так. Щенок вернулся в стаю только на следующий день, опять же эта беременная приехала, и тот пришел. Он дикий, в руки не шел, но когда силы его покинули, он забился в траву и так мы его отловили.

Стрела прошла в опасной близости к позвоночнику Фото: предоставлено редакции

Собака до последнего сопротивлялась, и даже прикусила спасителей, но все процедуры, когда вытаскивали стрелу и обрабатывали, перенесла стойко. Ирина сама врач, но такое видит впервые, чтобы совсем маленький пес так смело и отважно переносил боль.

- Сейчас он у меня пока, раны обрабатываем только с намордником, он диковат, конечно, но молодец. Пошли как то на прогулку, он увидел свою стаю, и пытался рвануть к ним, но ему пока не желательно жить на улице, пусть еще пару дней у меня побудет, потом отпущу, надо долечить, чтобы сил набрался.

Рана от стрелы оказалась большой, в диаметре канал около сантиметра, а длина почти 30 сантиметров. Самое ужасное во всей этой ситуации, это безнаказанность стрелявшего, а ведь попасть он может и в детей. которые там же гуляют.

- Трава высокая, дети там играют, так не разберется и пустит очередную стрелу, не дай бог в ребенка попадет. У нас уже не впервые стреляют по собакам из арбалета, раньше мы уже писали заявления.

Собаки, живущие здесь, не причиняют никому вреда, не проявляют агрессию, жители Березовки их знают и кормят. Зачем кому-то потребовалось покушаться на жизнь животного, неизвестно, но жители надеются, что виновный будет наказан.

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