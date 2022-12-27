Михаил Дегтярев: Хабаровский край уверенно смотрит в завтрашний день

Все утвержденные год назад флагманские инициативы продолжают преображать регион Фото: Кирилл КУЗНЕЦОВ

Последнее в этом году расширенное заседание правительства Хабаровского края под председательством губернатора Михаила Дегтярева прошло в краевом центре. Мероприятие был посвящено итогам первого года реализации пяти флагманских инициатив, разработанных губернатором и ставших основой стратегии развития Хабаровского края до 2026 года.

Каждая из утвержденных год назад инициатив способствует повышению качества жизни людей, а их совместный эффект повышает конкурентоспособность региона, а также увеличивает его привлекательность для бизнеса и туристов.

В самом начале глава региона отметил, что край своевременно отреагировал на введенные санкции. Благодаря созданию оперативного штаба и выстроенным отношениям с системообразующими предприятиями края удалось не допустить дестабилизации социально-экономической ситуации. Действия по разработанному антикризисному плану положительно сказываются на ключевых отраслях краевой экономики. Так, большая работа проделана по развитию промышленного комплекса.

- В рамках Восточного экономического форума-2022 заключено соглашение с «Аэрофлотом» на закупку 89 самолетов SSJ-NEW с российскими комплектующими до 2030 года. В Комсомольске-на-Амуре готовится площадка для сборки самолетов «Байкал». Минпромторгом уже поддержано наше решение о создании авиастроительного кластера, - рассказал Михаил Дегтярев.

Кроме того, губернатор добавил к значимым событиям начало строительства Тихоокеанской железной дороги, строительство краболовов на Хабаровском судостроительном заводе и запуск проекта развития острова Большой Уссурийский.

Адаптация экономики к новым условиям происходит также за счет мер поддержки, направленных на развитие малого и среднего предпринимательства. Объем валового регионального продукта составляет более триллиона рублей, и около четверти этой суммы - вклад предприятий малого и среднего предпринимательства. Так, на сегодняшний день сектор МСП насчитывает порядка 226 тысяч человек, и более 42 тысяч из них - легальные самозанятые. Данная категория важна для краевой экономики, поэтому правительство идет навстречу в осуществлении мер поддержки.

- Росту поспособствовал комплекс мер: имущественная и финансовая поддержка, налоговые льготы, кредитные каникулы. Особо нужно выделить мораторий на проверки, который по решению президента сохраняется и на 2023 год. А тем предпринимателям, которые не обращались к государству, важно рассказать про пакеты поддержки. Многие из них не верят в пользу такой работы. Нам нужно протянуть им руку помощи и показать возможности этих мер.

На следующий год взаимодействие бизнеса и власти обещает стать еще более тесным, так как по поручению губернатора будет усилена информационно-консультативная работа с представителями бизнеса. Кроме того, объем льготного микрофинансирования в следующем году вырастет до 600 миллионов рублей.

Отдельный блок доклада был посвящен мерам по созданию условий комфортного проживания, культурного развития и самореализации жителей края. Большой упор регион делает на повышение качества образования. Так, на территории края открываются «Точки роста», центры цифрового развития «IT-куб» и центры профессиональных компетенций для детей с ограниченными возможностями здоровья. А в уже действующих образовательных учреждениях обновляется материально-техническая база и перечень дополнительных программ.

Продолжает подъем и профессиональное образование, что позволило Хабаровскому краю занять третье место в России по синхронизации системы подготовки кадров и потребностей экономики.

- В 2022 году в рамках федерального проекта «Профессионалитет» созданы и работают два образовательно-производственных кластера: «Машиностроение» на базе губернаторского авиастроительного колледжа и «Железнодорожный транспорт» на базе техникума железнодорожного транспорта. Третий кластер «Водный транспорт» создан на базе профильного колледжа под потребности крупнейших предприятий.

Также Хабаровский край является первым участником движения «Молодые профессионалы» среди регионов ДФО. В этом году в финале X Национального чемпионата «Молодые профессионалы» сборная края заняла восьмое место.

Большая часть населения нуждается в регулярном расширении кругозора и культурном обогащении. Поэтому край направил усилия на наращивание культурных мероприятий. Весь год реализуется проект «Культурные гастроли», который знакомит жителей с коллективами со всей страны, в то время как местные коллективы представляют Хабаровский край в других регионах. В районах и городах края с начала 2022 года проведено более 90 выездных мероприятий.

Среди молодого поколения набирает популярность проект «Пушкинская карта», предоставляющий доступ к билетам в 111 учреждениях, среди которых театры, музеи и кинотеатры. За год карты получили почти 65 тысяч человек.

В заключение губернатор заявил, что край продолжит идти по намеченному курсу.

- Мы уверенно смотрим в завтрашний день. Ни одна флагманская инициатива у нас не замерла. По всем ключевым направлениям регион движется вперед. И, как подчеркивает президент России Владимир Владимирович Путин: «Наша приоритетная задача - выход на реальный рост доходов, сокращение бедности и неравенства в нашей стране в целом. Важнейший приоритет, если не самый главный, - это уровень благосостояния граждан России».