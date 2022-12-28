Сергей Кравчук: Хабаровчане сами решат, что появится на проспекте 60-летия Октября

Сергей Кравчук: Хабаровчане сами решат, что будет на проспекте 60-летия Октября Фото: Сергей ПЯТКОВ

Ежегодно в преддверии Нового года уже по традиции в студию РАДИО КП (88.3 FM) приходит мэр Хабаровска Сергей Кравчук для подведения итогов года. В этом году слушатели радио задали градоначальнику актуальные вопросы о благоустройстве города, строительстве новых объектов и нововведениях, которые в перспективе помогут решать многие вопросы.

НОВЫЕ ШКОЛЫ

От жителей Железнодорожного района Хабаровска поступил вопрос о строительстве школы в районе улиц Демьяна Бедного и Краснодарской. По планам в школе смогут обучаться 1100 учеников. Однако при строительстве такого важного социального объекта возникает немаловажный вопрос - есть ли планы по благоустройству территории, прилегающей к школе?

- Действительно, школа строится. Благодаря помощи губернатора Хабаровского края Михаила Дегтярева было заключено государственно-частное партнерство. В этом году началось строительство объектов, это две школы - в микрорайоне Строитель и по улице Демьяна Бедного. Будет построена прекрасная школа, и мы приняли решение расширять саму улицу Карла Маркса в районе Памятника партизанам. Она будет немного спрямлена, не будет этого крутого поворота и расширим улицу Краснодарскую. Ее сделают в соответствии с нормативами - будут установлены освещение, ливневка, пешеходные связи, тротуары, дорожки. Все будет обустроено так, чтобы не испытывали трудности в движении как пешеходы, так и водители. Проект уже заказан. К работе приступим в следующем году, - рассказал Сергей Кравчук.

Кроме того, строящаяся в микрорайоне Строитель школа также рассчитана на 1100 мест.

ЦЕНТР ЮСТИЦИИ

В декабре 2022 года Сергей Кравчук выступил с инициативой создания в Хабаровске Центра юстиции. Предполагается, что в центре будут решать муниципальные споры, а также оказывать юридическую поддержку гражданам.

- Наше общество сегодня нас подталкивает к решению разных вопросов - социально-экономических, политических, хозяйствующих субъектов. Все они сегодня выходят на первый план, и получается так, что возникают споры. Чтобы решить вопрос досудебно, и создается этот центр, - объяснил мэр Хабаровска.

В перспективе в центре будут работать специалисты по разным профилям.

- Эти люди называются медиаторами. Они занимаются урегулированием конфликтов в досудебном порядке.

Подобный проект был предложен к реализации впервые на Дальнем Востоке.

- В этой инициативе нас поддерживает сообщество судей, адвокатов и в целом правоохранительная система, которая переполнена исковыми заявлениями, которые достаточно легко решить в диалоге даже за чашкой чая. Я надеюсь, что на Дальнем Востоке этот принцип работы приживется.

ВЕТХИЙ ФОНД

Отдельное внимание уделили теме расселения жителей из домов по проекту 60-летия Октября.

- Буквально год назад наш губернатор Михаил Дегтярев обратился в Правительство России и попросил средства на расселение домов на проспекте 60-летия Октября. Стоит понимать, что эта улица не была в планах национальной программы по сносу ветхого жилья. После обращения губернатора деньги на эти цели были выделены, и мы начали расселять людей и успешно продолжаем заниматься этим. В этом году более 90 семей получили новое благоустроенное жилье. Там еще проживает около 300 семей. Эту программу мы обязательно закончим и расселим всех жителей проспекта. Часто задают вопрос: а что же будет после расселения и сноса ветхих домов? Чтобы ответить на него, мы будем обращаться к жителям города с просьбой представить предложения, что сами люди хотят видеть на этом месте.

Напомним, что строительство новых жилых домов в районе проспекта 60-летия Октября невозможно, так как территория считается санитарной зоной железной дороги. Одним из вариантов использования земли в будущем является создание прогулочных или развлекательных зон.

ТУРГЕНЕВСКАЯ ЛЕСТНИЦА

Одним из вопросов, на который ответил Сергей Кравчук, стал вопрос будущего Тургеневской лестницы.

- Исторический центр - это такое прекрасное место, которое в обязательном порядке посещают все туристы и жители города. Люди приходят на Комсомольскую площадь, площадь «Город воинской славы», знаменитый Утес. Мы долго не могли приступить к этому объекту, так называемой Тургеневской лестнице, и вот наконец-то в этом году подрядчик зашел, и начались работы. Практически полностью демонтирована старая лестница. Почему так долго не могли подойти к проекту? Потому что было очень много споров, предложений, концепций, что же она должна из себя представлять. Мы пошли по проверенному пути. Обратились к нашим студентам из ТОГУ, экспертному сообществу, Общественной палате, депутатам Хабаровской городской думы. Спросили всех: что бы вы хотели видеть? Предложений было масса. Но из множества идей был выбран один концепт. Уже в июле 2023 года мы увидим новое место. Оно будет удобно для всех, там будет подъемный механизм для маломобильных групп, много зелени, арт-зоны для отдыха. Я считаю, что это прекрасное место будет достойно украшать наш исторический центр и наш любимый город, - рассказал Сергей Кравчук.