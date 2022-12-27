Тотальное поражение легких: в Хабаровске два человека умерли от свиного гриппа

За их жизни боролись врачи, но так и не смогли спасти Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Страшный вирус забрал две жизни в Хабаровском крае. В результате заболевания свиным гриппом два пациента скончались прямо на больничных койках. Как стало известно, у них обоих было тотальное поражение легких, спровоцированное именно этим гриппом и в результате ставшее причиной страшного конца.

- В обоих случаях в анамнезе была тяжелая сочетанная патология - гипертоническая болезнь, онкозаболевание четвертой стадии, ишемическая болезнь сердца в стадии декомпенсации. Смерть в обоих случаях произошла вследствие тотального поражения легких, вызванного вирусом гриппа А/2009 (H1N1) или свиным гриппом, - рассказали в пресс-службе минздрава края.

За жизни этих пациентов боролись врачи инфекционного отделения больницы имени профессора А. М. Войно-Ясенецкого, но, к сожалению, все усилия оказались напрасными. То, что люди заболели именно свиным гриппом, подтвердили лабораторные исследования комиссии по изучению летальности (КИЛИ).

Как стало известно редакции «КП» - Хабаровск», на сегодняшний день в регионе эпидпорог по заболеваемости ОРВИ и гриппом превышен в 2,8 раза, причем среди людей всех возрастов. Однако заболеваемость постепенно снижается, еще на прошлой неделе эпидпорог был превышен в 3,8 раза.

В управлении Роспотребнадзора сообщили, что люди болеют чаще всего вирусом гриппа А, SARS CoV-2, риновирусом, РС-вирусом, парагриппом, а также свиным гриппом.

Из-за того, что заболеваемость выросла в крае, школьников отправили на каникулы раньше срока. Сейчас заведения уже не функционируют. Дети будут отдыхать до 10 января включительно. Что же касается других мер, то в крае ввели ограничения на проведение массовых мероприятий.

Власти края призывают жителей внимательно относиться к своему здоровью и по возможности не контактировать с заболевшими. Как показывает печальная практика, люди от свиного гриппа умирают, поэтому беречь себя и своих близких нужно с особой скрупулезностью, в особенности сейчас, когда в преддверии новогодних праздников люди посещают магазины, где скапливается огромное количество народа. Не стоит забывать о мерах профилактики и защиты - необходимо носить маски и обрабатывать руки антисептиками. Напомним, в краевой столице на период каникул изменен режим работы поликлиники и больниц. Ознакомиться с ним можно здесь.

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