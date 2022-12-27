В 2023 году МФЦ в Хабаровске начнут работу спустя неделю праздников Фото: Иван МАКЕЕВ

Когда заканчивается детство, каждый человек вступает во взрослый мир бумажной волокиты. Количество документов, которые необходимо оформлять или регулярно продлевать, не поддается подсчету, равно как и количество жителей Хабаровского края, нуждающихся в получении паспорта, водительских удостоверений или постановке на учет. За оказанием подобных услуг люди обращаются в многофункциональные центры. Однако в 2023 году на период новогодних праздников МФЦ предлагает всем оставить заботы с документами и забыться в атмосфере Нового года.

Как будет работать МФЦ на новогодние праздники?

Согласно сайту МФЦ Хабаровского края, привычный режим работы всех филиалов и территориально обособленных структурных подразделений МФЦ Хабаровска претерпит изменения на период с 31 декабря 2022 года по 8 января 2023 года. В эти дни учреждения не будут осуществлять прием, с чем бы ни старался достучаться посетитель. Иностранный гражданин до 9 января не станет полноценным гражданином России, а 18-летний парень, получивший в подарок автомобиль, не получит свое водительское удостоверение, пока по телевизору не покажут все советские фильмы про Новый год. Таким образом, все филиалы и ТОСП МФЦ впервые откроют свои двери в 2023 году только 9 января.

МФЦ предупреждает: изменение графика оказания услуг перед Новым годом

Предстоящие длительные праздники и выходные дни могут стать причиной нарушения установленных сроков оказания тех или иных государственных услуг. Чтобы не допустить истечения сроков в связи с новогодними праздниками, прием заявлений по некоторым услугам не будет осуществляться в МФЦ уже в последние дни декабря 2022 года.

Так, уже начиная с 27 декабря и до конца года, стал недоступен прием заявлений на оформление и выдачу заграничных паспортов. 28 и 30 декабря не удастся обратиться в МФЦ с заявлением на выдачу национальных и международных водительских удостоверений, а также на выдачу и замену внутреннего паспорта гражданина Российской Федерации.

Так что можно либо собраться с силами и наведаться в МФЦ до наступления 31 декабря 2022 года, либо отложить все свои дела и беззаботно провести новогодние праздники, а уже 9 января вновь погрузиться в мир заявлений, справок и документов.