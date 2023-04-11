Ублажили ремонтом квартиры: нечистого на руку чиновника из Николаевского района осудят за серию взяток

Николай Зорин Фото: Дебри-ДВ

Прокуратура Хабаровского края утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении Николая Зорина, который являлся заместителем главы Николаевского района. Мужчину обвиняют в получении взятки в особо крупном размере.

Как установило следствие, будучи председателем административной комиссии ЖКХ администрации Николаевского района, в период с октября 2017 по декабрь 2020 года получал от руководителя одной из ресурсоснабжающих организаций взятки за то, чтобы компания не привлекалась к ответственности за некачественное выполнение работ в сфере жилищно-коммунального хозяйства.

- Общая сумма незаконно полученных средств составила один миллион 400 тысяч рублей, - рассказала «КП» - Хабаровск» Анна Исаева, старший помощник прокурора Хабаровского края по взаимодействию со СМИ.

Также с июля по август 2018 года руководитель другого предприятия в сфере ЖКХ дал распоряжение провести ремонт в квартире экс-замглавы администрации района на сумму 100 тысяч рублей. Как и в первом случае, чиновник закрыл глаза на недоброкачественное выполнение работ со стороны организации и не стал привлекать фирму к административной ответственности.

- Сотрудники УФСБ России по Хабаровскому краю задержали Николая Зорина в рамках оперативно-розыскных мероприятий. В отношении обвиняемого была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу с апреля 2022 года.

В рамках уголовного дела были предъявлены обвинения в даче взяток и руководителям организаций.

Уголовное дело было направлено в Николаевский-на-Амуре городской суд для рассмотрения по существу.

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