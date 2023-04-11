Взятка ремонтом дачи и бегство в Китай: суд поставил точку в деле экс-главы управления транспорта Суковатого в Хабаровске

Бывшего чиновника (крайний справа) обвиняли в завуалированных взятках Фото: Администрация Хабаровска

В Хабаровске вынесен приговор опальному экс-главе управления транспорта Сергею Суковатому. Напомним, что бывшего чиновника обвиняли во взятках. Вместе с ним на скамье подсудимых оказался Юрий Васильев - директор скандального перевозчика «Пять звезд».

КОНЕЧНАЯ

Скандальное дело Сергея Суковатого завертелось в 2019 году. Тогда под казалось непотопляемым чиновником пошатнулось кресло и его убрали из мэрии. Причина - реорганизация управления транспорта, где одному из старейших городских топ-менеджеров не нашлось места, и он исчез с радаров. Вернулся в информационное поле Суковатый почти через полгода. Только не с новостью о триумфальном возвращении в мэрию, а в наручниках.

Сергея Суковатого заподозрили в получении взятки, да не простой, а завуалированной. Следствие считает, что экс-чиновник был в тесном контакте с перевозчиком Юрием Васильевым. Например, сообщалось, что в 2017 году, будучи госслужащим, Суковатый продал сожительнице бизнесмена Toyota Land Cruiser 200 2008 года выпуска. Только цена на внедорожник, по данным правоохранительных органов, была завышена, что расценили, как взятку. Сумма - 1,75 миллиона рублей.

А в 2018 году Васильев, по данным следствия, ремонтировал начальнику управления транспорта кровлю на даче. Все это ради того, чтобы чиновник стал лояльнее к бизнесмену.

- Покровительство выразилось в том, что взяткополучатель (Суковатый - прим. ред.) обязался не принимать меры по обращению в суд с заявлениями о прекращении действий свидетельств об осуществлении перевозок, выданных организациям взяткодателя (Васильева), - прокомментировала «КП» - Хабаровск» Анна Исаева, официальный представитель прокуратуры края.

РОССИЯ-КИТАЙ-КАНАДА

Первым в наручники заковали Юрия Васильева. Его посадили в СИЗО, обвинили в даче взятки, правда, потом отпустили под домашний арест. Сергей Суковатый понял, что запахло жареным, и попытался уехать. Поймали опального экс-чиновника в Амурской области при переходе речного пункта пропуска. По некоторым данным, бывший главный по транспорту хотел перебраться в Китая, а оттуда - улететь в Канаду.

Суковатого вернули в Хабаровск и предъявили обвинение в получении взятки в особо крупном размере. Потом дело переквалифицировали на обычное получение взятки без отягчающих. Из состава исключили эпизод про продажу машины по завышенной стоимости. 10 апреля 2023 года суд вынес приговор обоим участникам скандального дела.

ОФИЦИАЛЬНО

- Первый подсудимый (Суковатому - прим. ред.) признан виновным и приговорен к двум годам лишения свободы в колонии-поселения, со штрафом в 202 тысячи рублей. Второму (Васильеву) назначено наказание в виде одного года четырех месяцев колонии-поселения, - сообщили «КП» - Хабаровск» в пресс-службе Хабаровского районного суда.

Приговор в законную силу не вступил. Осужденным зачли нахождение под стражей и домашним арестом. В связи с этим фактически они отбыли наказание.

ДЕЛО ПРЕДПОЛАГАЕМОЙ ДОЧЕРИ

Во время расследования дела о взяточничестве, обыски затронули и семью экс-чиновника. По неподтвержденным данным, у младшей дочери бывшего главы управления транспорта нашли шокирующие кадры с их годовалой дочерью. Тогда сообщалось, что видео содержат порнографический характер.

Женщину и ее мужа задержали. Список обвинений был обширный: неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего, использование несовершеннолетнего в целях изготовления порнографии, насильственные действия сексуального характера (и подстрекательство к ним), несколько эпизодов изготовления и оборота материалов с порнографическими изображениями несовершеннолетних.

Обвиняемым дали около 13 и 15 лет (по другим данным - в районе 15 лет каждому) колонии. Правоохранительные органы ситуацию до сих пор не комментируют.

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