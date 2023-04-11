«16 страховых отказали в ОСАГО»: что творится на рынке автострахования в Хабаровске

Автовладельцы жалуются, что страховые отказываются выдавать ОСАГО Фото: Александр ГЛУЗ

Странная ситуация с оформлением полисов ОСАГО происходит в Хабаровске. Автовладельцы никак не могут добиться от страховых компаний оперативного предоставления услуги. Полисы просто не оформляют, ссылаясь на некую ошибку в программе, и предлагая прийти через месяц, или обратиться в другую организацию. В редакцию «КП» - Хабаровск» обратились сразу несколько человек с подобными ситуациями.

«Мне голову дурят»

- Пытался оформить онлайн, все документы есть, все в порядке, а мне просто выдает ошибку. И так в 16 страховых компаниях. Подумал, может, не работает система, пошел лично в офис одной из страховых, так и там меня отфутболили, сказали, что ошибка вылезает, приходите через месяц, мол. А мне сейчас надо застраховаться. Это странно, год назад никаких проблем не было, быстро оформили, в ДТП я не попадал, - рассказывает редакции Алексей, хабаровчанин.

Еще один автовладелец из Хабаровска Александр тоже столкнулся с аналогичной ситуацией, оформить полис он не смог для только купленной старой машины.

- Купил себе машину для работы, а теперь застраховать не могу. Причем не напрямую отказывают, а именно голову дурят. Главное, более свежую за три минуты оформили, а эту уже четыре страховые не оформляют. Меня обсчитывают, все, а когда дело до оформления доходит, то говорят, что ошибка, или требуется дополнительное какое-то согласование, - говорит хабаровчанин.

Отказать в страховании по закону не могут

За разъяснениями, по какой причине страховые компании могут не оказывать услугу жителям, редакция обратилась в хабаровское отделение Дальневосточного ГУ Банка России. Там сообщили, что согласно действующему законодательству страховая организация не имеет права отказывать в заключении договора ОСАГО владельцу транспортного средства, обратившемуся к нему и представившему полный комплект документов.

Кроме того, каждый страховщик обязан предоставлять услуги по оформлению ОСАГО в том числе и в онлайн-формате, а подавать заявление можно вообще из любого региона страны.

Страховым оформлять ОСАГО невыгодно?

Тем не менее, на местах агенты и компании зачем-то затормаживают оформление полисов. Как сообщил редакции Александр, причину ему все же удалось узнать. Только вот является ли она на 100 процентов достоверной, проверить невозможно.

- Страховой агент рассказала, что сейчас компаниям невыгодно оформлять полисы для машин, которые старше 2004 года выпуска, потому что при наступлении страхового случая выплаты страховки осуществляется по ценам как за новые и оригинальные детали. Так мне пояснила знакомый агент. Ну и вторая причина - стало больше ДТП. И если подумать, все сходится, именно на старую машину я не могу оформить, а на новую все быстро сделали, - рассказывает Александр.

Между тем, хабаровчане пока вообще не понимают, что в итоге делать, куда бежать, где оформлять страховку и как вообще ездить, если процесс откладывается. Прямых отказов страховые компании не дают, а лишь сообщают о каких-то неведомых ошибках, сбоях в системе, дополнительных согласованиях.

Почему не оформляют ОСАГО?

В хабаровском отделении Банка России рассказали о возможных причинах торможения процесса оформления полисов. Произойти это может в том случае, если человек предоставил не все нужные документы, или неправильно написал заявление.

- Страховщик в день обращения владельца транспортного средства сообщает ему об ошибках в оформлении указанного заявления либо о перечне недостающих документов. Также страховщик сообщит о невозможности заключить договор ОСАГО в случае, если не предоставлены оригиналы документов, а предыдущий договор был заключен в другой страховой, - рассказали в отделении Банка России.

Безусловно, на сайте страховой компании могут вестись технические работы, однако эти перерывы должны регламентироваться. Например, они не должны превышать 30 минут в сутки, а проводиться с 22:00 до 8:00 по московскому времени. До начала работ страховщик должен дать объявление об этом за сутки. А если на сайте вдруг произошел сбой, то устранить его должны в течение восьми часов.

Еще один момент, из-за чего страховая может отказать в оформлении ОСАГО, это если данные автовладельца не прошли проверку в автоматизированной информационной системе обязательного страхования.

- Страховщик должен сообщить об этом гражданину по электронной почте и запросить копию документов, сведения о которых не прошли проверку. Загрузить скан-копии или качественные фото документов нужно в личный кабинет на сайте в течение трех часов, иначе страховщик вправе прекратить процесс заключения договора, - сообщили в отделении.

Что делать, если все предоставлено, но страховку не делают?

Самый главный вопрос, возникающий у жителей - что делать, если все документы предоставили, заявление оформлено корректно, но страховку все равно не делают, отказывают? В этом случае человек может направить жалобу в Банк России через интернет-приемную регулятора. Но то, что страховая действительно отказала - нужно сначала доказать. Например, приложить свидетельские показания, аудио- и видеозаписи вашего обращения к страховщику, скриншоты с мобильного устройства или компьютера с возникшими на сайте ошибками и прочее.

Если, как в случае Алексея и Александра, страховая именно уклоняется от заключения договора ОСАГО, то человек вправе подать в суд. Расходы на это должен будет нести ответчик, если он действительно уклонялся от оформления.

А вот если в страховке отказали из-за того, что якобы отсутствуют бланки полисов, тогда можно пожаловаться в Российский союз автостраховщиков. Вопрос обеспечения бланками регулирует именно этот союз.