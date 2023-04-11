Из студента в наркобароны: нелегальный бизнес организовал житель Хабаровска, находясь «на карандаше» у полиции

Молодому человеку может грозить до 20 лет тюрьмы Фото: УТ МВД России по ДФО

Сотрудники отдела по контролю за оборотом наркотиков Хабаровского ЛУ МВД России на транспорте выявили крупный канал поставки запрещенных наркотических веществ на Дальний Восток. В поле зрения правоохранителей попал 19-летний житель Хабаровска.

Предприимчивость студенту досталась от родителей-бизнесменов, которые нередко брали молодого человека в Москву во время рабочих поездок. После возвращения из очередной поездки, за парнем уже было установлено наблюдение.

- Молодой человек признался, что сотрудничал с одним из интернет-магазинов по продаже наркотических средств. Сначала он выступал в роли курьера, а позже - закладчика. При беседе с правоохранителями юноша рассказал, что завязал с незаконной деятельностью и пообещал оказать содействие в изобличении других участников преступной группы. Его помощь, действительно, оказалась полезной. В результате оперативно-розыскных мероприятий был задержан один из наркоторговцев в другом регионе, - рассказал «КП» - Хабаровск» Дмитрий Годяев, временно исполняющий обязанности начальника ОИиОС УТ МВД России по ДФО.

Но одна «маленькая» деталь оказалась за кадром. Молодой человек не поведал правоохранителям о том, что открыл собственный интернет-магазин по продаже наркотиков, набравшись опыта у «старших коллег».

- В момент установления наблюдения за хабаровчанином в аэропорту, в краевую столицу из Москвы автомобильным транспортом направлялась посылка с наркотиком растительного происхождения весом полтора килограмма.

Как выяснилось позднее, «запрещенка» приходила в Хабаровск с помощью транспортно-логистических компаний.

- Именно возле офиса одной из таких компаний молодой человек был задержан с поличным. Посылка была изъята из незаконного оборота.

Следователи транспортной полиции завели уголовное дело по статье о сбыте и пересылке психотропных веществ. Прокурор утвердил обвинительное заключение и направил дело в суд. Теперь юному «предпринимателю» может грозить до 20 лет лишения свободы.

Сейчас в отношении него избрана мера пресечения виде подписке о невыезде и надлежащем поведении.

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