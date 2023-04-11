Пытались отбиться лопатой: в ЕАО двое рабочих стали жертвами голодного волка

В первый день хищник напал на людей, а на второй - вернулся и за собаками... Фото: Иван МАКЕЕВ

Последний год в Еврейской автономной области оказался каким-то уж больно насыщенным на выходы хищников к людям. Чаще всего в поселки заходят тигры, и такие вылазки заканчиваются убийством собак или других домашних животных. Но на этот раз к людям вышел уже не краснокнижный хищник, а голодный волк. В итоге от клыков серого пострадали два человека, они живы, но сейчас находятся в больнице.

О том, что произошло, «КП» - Хабаровск» рассказали в ОГБУ «Ветеринарная станция по борьбе с болезнями животных Ленинского района». Как оказалось, волк случайно забрел в теплицы, где работали иностранные граждане, приехавшие из КНР. Место это находится в полевом сельскохозяйственном стане, расположенном в нескольких километрах от трассы в Ленинском районе.

- Это полевой стан, там находились работники из Китая. То есть такой большой пленочный ангар, теплица. И вот, 5 апреля волк пробил пленку, и забрался в саму теплицу. Работники, увидев его, вероятно, подумали, что это собака и попытались прогнать. Один из них схватил лопату, пытался выгнать животное, но тот напал на него, покусал. Второй работник поспешил на помощь первому и волк ему тоже поранил руки, - рассказали редакции на станции.

После случившегося людям потребовалась госпитализация. Сейчас оба находятся в больнице. Волк, конечно, сразу убежал обратно в лес. А на следующий день вернулся…

- На следующий день волк уже пришел в ночи подрал собак. Не убил, к счастью, но серьезно покусал.

В том стане помимо собак живут куры, утки, гуси. Вероятно, зайдя впервые на местность, волк почувствовал добычу, решил поохотиться, но помешали люди. Оставлять попытки хищник не стал, пришел снова на следующий день, и подрался с местными собаками.

Специалисты станции по борьбе с болезнями животных и сотрудники санэпидемстанции уже провели свои работы на месте. Территорию оперативно продезинфицировали, собак привили от бешенства. Все мероприятия, которые в этом случае необходимо проводить - провели. Отлавливать хищника не будут. Выяснить, в каком состоянии сейчас пострадавшие, пока не удалось. «КП» - Хабаровск» следит за ситуацией.

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