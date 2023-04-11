Не заметил, как проехал по человеку: 82-летняя бабушка получила открытый перелом стопы под колесами автобуса в Хабаровске

Прокуратура начала проверку по факту произошедшего Фото: УГИБДД по г.Хабаровску

В Хабаровске случился вопиющий инцидент с участием пассажирского автобуса. 25 ехал по маршруту, как вдруг под его колесами оказалась пожилая женщина. К счастью, она жива, но серьезно пострадала - ее с открытым переломом ноги экстренно отвезли в больницу.

Как сообщила редакции «КП» - Хабаровск» Екатерина Саблина, инспектор отделения по пропаганде ОГИБДД УМВД России по Хабаровску, авария произошла днем 11 апреля на улице Краснореченской, в районе дома № 186. Водитель автобуса Zhong Tong наехал на пешехода, который в тот момент находился на проезжей части.

Женщина получила открытый перелом левой стопы Фото: УГИБДД по г.Хабаровску

- В результате дорожно-транспортного происшествия травмы получил пешеход, женщина 1941 года рождения, - говорит Екатерина Саблина.

Куда направлялась пожилая хабаровчанка и почему она в момент движения автобуса была на проезжей части - будут выяснять правоохранительные органы. Очевидцы же сообщают, что бабушка хотела перебежать дорогу, чтобы успеть на трамвай, но упала, и водитель попросту ее не заметил.

После того, как стало ясно, что произошла беда, пассажиры автобуса подняли шум. Женщине, конечно, была оказана посильная помощь, на место вызвали скорую, и передали пострадавшую медикам.

ЧП случилось днем 11 апреля на улице Краснореченской Фото: УГИБДД по г.Хабаровску

После того, как информация об этом ЧП разошлась в сети, инцидентом заинтересовались правоохранители. Сейчас по факту происшествия будут проводить проверку, и выяснять, что на самом деле произошло на дороге города.

- Прокуратура Индустриального района города Хабаровска проводит проверку на основании размещенной в сети Интернет информации о том, что при движении пассажирского автобуса пожилой женщине причинена травма в виде перелома ноги, - сообщили редакции в прокуратуре Хабаровского края.

Прокуратура даст оценку работе перевозчика, а по результатам примет меры реагирования.

К счастью, женщина осталась жива, этот инцидент не привел к печальным последствиям. А вот в прошлом году в автобусе 21 маршрута в Хабаровске прямо во время поездки пожилая женщина погибла. Причиной тогда стало падение из-за резкого торможения. Женщина упала и ударилась головой. Скончалась она прямо в автобусе.

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