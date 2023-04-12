«Тачки для наших пацанов»: в зону СВО отправили колонну дареных машин из Хабаровска

Парням передадут три машины и два квадроцикла Фото: ОНФ Хабаровского края

Хабаровский край продолжает помогать бойцам, отстаивающим интересы страны в зоне проведения спецоперации. Практически ежедневно в региональное отделение Общероссийского народного фронта приносят гуманитарную помощь, кто-то помогает денежными переводами, чтобы ребята на передовой знали и видели, что их не забывают.

О том, что нужно больше всего бойцам там, в Донбассе, говорила еще хабаровчанка Наталья Пасика, которая в 71-летнем возрасте отправилась туда помогать раненым в госпитале. Женщина акцентировала, что парням нужно разнообразить рацион, питаться только рожками и тушенкой как минимум надоедает. Ребятам хочется и сладенького, и овощей. Что же касается обмундирования, то нуждаются парни в термобелье, носках, нижнем белье. Сейчас, в весеннее время, когда на улицах слякоть, бойцам требуется больше вездеходов.

Накануне хабаровчане передали в зону СВО три автомобиля высокой проходимости и два квадроцикла. Машины уже отправили автопоездом накануне, колонна поедет до Ростова-на-Дону, и по пути к ней будут присоединяться машины из других регионов.

- Всероссийский проект «Автопоезд» специально направлен на сбор данной техники и отправку воинским частям Хабаровского края в зону специальной военной операции. Из краевого центра на запад отправился специальный автопоезд Народного фронта. Состав следует с Дальнего Востока до Ростова-на-Дону, - рассказали в ОНФ.

Машины уже отправились в Ростов Фото: ОНФ Хабаровского края

Машины, которые выехали именно из Хабаровска, попадут конкретно в хабаровские воинские части. Сначала машины доедут до Ростова, а там по доверенности их уже направят на передовую.

Автомобили попадут именно в хабаровские воинские части Фото: ОНФ Хабаровского края

Как отмечают хабаровчане, эта акция очень своевременная, так как «тачки нашим пацанам сейчас нужнее». Машины для бойцов уже переданы, помощь оказали компания «Капторстрой», автосервис «555» и АНО «СОК завода «Дальдизель».

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