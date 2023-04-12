Исчезла так же, как появилась: корова, напавшая на пожилую женщину, пропала в Хабаровске

Животное повалило пожилую женщину на землю и дважды протаранило Фото: скриншот из видео

Буйная корова, забодавшая как минимум двоих человек в Хабаровске, резко исчезла с улиц города. Ранее животное бушевало на Красной Речке, испугавшись детей. Жители выдвигали несколько версий: она заблудилась и убежала в неизвестном направлении, ее отловили и поместили на арестплощадку или же корова вернулась к хозяину.

- На отработку сообщений выехали участковые уполномоченные отдела полиции №1 УМВД России по Хабаровску. Обнаружить животное во время объезда жилмассива не удалось. В настоящее время сотрудники полиции проводят проверку. Принимаются меры к установлению владельца коровы, - рассказал «КП» - Хабаровск» Кирилл Блинов, представитель УМВД России по Хабаровску.

Как стало известно «КП» - Хабаровск» корову не нашли, а после она и вовсе пропала с радаров. Последний раз она попадалась на глаза автомобилистов 6 апреля. Животное видели на Красной речке на улицах Пионерской и Тренерской. Корова разгуливала вдоль дорог и преграждала путь машинам. Водители сообщали, что она растерянно бродила по обочинам и рассматривала людей через стекла.

- Корова по закону является сельскохозяйственным животным. Ответственность за нее несет владелец, которому она принадлежит, - рассказала «КП» - Хабаровск» Наталья Коваленко, депутат законодательной думы Хабаровского края и зоозащитница.

Вредить корове было нельзя, тем более убивать. Она является собственностью хозяина, то есть имуществом. Тем не менее, от жителей ей все-таки досталось: ее забрасывали камнями, отгоняли палками и закидывали всем, что пришлось под руку. Так животное пытались выдворить с улиц после нападения на женщину.

Несколько дней жители ломали голову, где она может быть сейчас. Оказалось, что самые логичные предположения оказались правдой. Корова смогла найти дорогу домой.

- Волонтеры рассказали, что корову забрал хозяин. Он проживает на Красной речке, точно где, неизвестно.

Напомним, корова внезапно объявилась в микрорайоне 5 апреля. Она напала на мужчину, который совершал покупки на местком рынке. Пострадавший получил ушибы ребер и правой половины тела. В тот же день животное забодало пожилую женщину. Она дважды повалила старушку на землю, а потом пыталась ее протаранить. Отогнать корову помогли местные жители.

Как стало известно агрессию корова начала проявлять после того, как подверглась атаке детей. Очевидцы сообщили, что животное привлекло внимание ребятки, и они решили с ней поиграть. От стресса скот набросился на остальных прохожих, после чего корова убежала из дворов. Как она вообще появилась на улицах и почему бродила одна, неизвестно. Наталья Коваленко объяснила, что за атаки на людей ответственность также будет нести хозяин. По правилам корова не должна разгуливать одна на свободном выпасе, поэтому вина за всю ситуацию лежит на владельце.

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