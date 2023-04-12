Весь в ржавчине и коррозии: со дна Амура в Хабаровске подняли затонувший теплоход

Корабль был выставлен на аукцион Фото: Онлайн-платформа Торги России

В Хабаровске со дна Амура подняли полузатонувший теплоход «Комсомольск». Корабль находился практически в разрушенном состоянии, оставлять его в акватории было как минимум не безопасно для окружающей среды. Судно сильно проржавело, металл покрылся коррозией.

История с этим теплоходом длится уже долгое время. После того, как выяснилось, что судно в критическом состоянии находится наполовину в воде, фактом заинтересовалась транспортная прокуратура региона. Проверку, к слову, провели еще в сентябре 2022 года, а уже в феврале 2023 года суд обязал владельца вытащить корабль из реки.

Теплоход пробыл в воде долгое время и разрушился Фото: Дальневосточная транспортная прокуратура

Сделать это можно было лишь тогда, когда лед на Амуре растает и начнется навигация. Так, буквально на днях судно извлекли.

- В Хабаровске судовладелец удалил из реки Амур полузатопленный теплоход в результате вмешательства прокуратуры. Бесконтрольное нахождение судна в водном объекте негативно влияло на окружающую среду и создавало угрозу безопасности судоходства, - сообщили в дальневосточной транспортной прокуратуре.

Корабль подняли со дна Амура Фото: Дальневосточная транспортная прокуратура

Куда девать судно, будет решать уже сам владелец. Однако редакции «КП» - Хабаровск» удалось выяснить, что теплоход некоторое время назад был выставлен на аукцион на платформе «Торги России» в категории залогового имущества. Стартовая цена теплохода, который, судя по фото, продавался еще будучи наполовину в воде, составляла 759 тысяч рублей. На сегодняшний день торги завершены.

Рефрижераторный теплоход «Комсомольск» - это судно внутреннего плавания. Построен корабль был еще в 1960 году. Сколько времени он пролежал на затоне в Хабаровске, не уточняется.