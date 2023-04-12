Концерт группы «СЛОТ» в Комсомольске 11 апреля Фото: аккаунт группы «СЛОТ» в социальных сетях

Рок-группа «СЛОТ» попала в аварию на мосту Комсомольска-на-Амуре. Это произошло на выезде из города в сторону Хабаровска. Как стало известно, участники коллектива направлялись в аэропорт, чтобы улететь на концерт в Благовещенск. Комсомольск они покидали после выступления 11 апреля.

Авария произошла на мосту трассы Комсомольск-на-Амуре – Хабаровск. Заказной автобус, в котором находились участники, столкнулся с легковым автомобилем. К счастью, никто не пострадал в аварии.

- Автобус занесло и он немного выехал на встречную полосу. Был задел другой автомобиль, но оба транспортных средства получили незначительные повреждения. Ни водитель, ни пассажиры в аварии не пострадали, - рассказала «КП» - Хабаровск» Анастасия Зайцева, старший государственный инспектор безопасности дорожного движения группы пропаганды УГИБДД по Хабаровскому краю.

Последствия аварии оказались несерьезными Фото: УГИБДД по Хабаровскому краю

ДТП однако вызвало ажиотаж. Столкновение вызвало мощную пробку, которая не рассасывалась несколько часов. На данный момент все машины смогли разъехаться, сотрудники ГИБДД завершили работу на месте. Менеджер группы подтвердил, что с участниками все в порядке.

- Никто не пострадал. Все хорошо, - сказала «КП» - Хабаровск» Анастасия Петрова, PR-менеджер группы «СЛОТ».

На выезде из города наблюдались огромные пробки из-за аварии Фото: Telegram/@Komsomemsk

У группы проходит большой тур, посвященный 20-летию коллектива. Как отметили участники в своем аккаунте в социальных сетях, зал в Комсомольске был полностью заполнен. На Дальний Восток «СЛОТ» приехал впервые за пять лет, поэтому желающих попасть на выступление необычайно много.

В данный момент коллектив направляется на следующий концерт. Он состоится в Благовещенске 13 апреля в клубе «Jigger Pony». В социальных сетях группа призывает зрителей быть готовыми увидеть настоящее рок-шоу на сцене. 9 апреля коллектив также выступил и в Хабаровске.