Так вот кто старушек грабил: на Колыме поймали курьера, работавшего на мошенников

Преступники работали по схеме: "Ваш родственник попал в беду" Фото: УМВД России по Магаданской области

Даже на самые распространенные мошеннические схемы все еще попадаются люди, причем, преимущественно пенсионного возраста. Каждый день правоохранители делают предупреждения, просят не верить никому, кто по телефону сообщает какую-либо информацию и требует перевести деньги, но граждане, почему то, им все еще верят. На Колыме в неприятную ситуацию за короткий срок попали сразу 17 женщин, самой старшей из них 85 лет. Женщинам звонили и сообщали, что их родственник попал в аварию, и теперь необходимо заплатить…

Только за период с 15 по 31 марта мошенникам удалось обмануть пенсионерок на общую сумму больше 7 миллионов рублей. Курьера, который приезжал забирать деньги, чтобы затем перевести «начальству», поймали.

Мужчина работал курьером в Магадане Фото: УМВД России по Магаданской области

Схема мошенников до боли проста: рано утром или поздно вечером на телефон поступает звонок, женщина отвечает и с той стороны ей преподносят страшную и шокирующую информацию - «ваш родственник попал в ДТП». Дальше, играя на переживаниях и нервах женщин, мошенники продавливают клиента, говорят, что срочно нужны деньги на лечение, или на то, чтобы пострадавшая в ДТП сторона (а виноват в аварии, разумеется, родственник) не заявляла в полицию и к уголовной ответственности виновного не привлекли.

Звонившие всегда представляются сотрудниками правоохранительных органов, растерянные женщины «полицейским», конечно, верят и следуют всем инструкциям. Они собирают озвученную сумму и передают курьеру.

из 17 пенсионерок, которым звонили псевдополицейские, не попались на уловку лишь две женщины. Они просто прерывали разговор. Другие 15 пенсионерок отдали неизвестным людям каждая от 100 тысяч до трех миллионов рублей. Поняв, что они стали жертвами мошенников, пенсионерки пошли в полицию.

По факту инцидентов завели уголовное дело о мошенничестве, и в итоге задержали 32-летнего курьера. Как рассказал на допросе колымчанин, он увидел объявление о легком заработке в телеграм-канале и откликнулся. По его словам, сначала он не понимал, что совершает преступление, ему нужно было просто приезжать по адресу и забирать деньги, 10 процентов он мог оставлять себе, а остальное переводить своим работодателям.

- Адреса доверчивых женщин курьеру сообщались заранее. Часть криминального заработка - приблизительно 10 процентов он оставлял себе. Остальную сумму переводил по указанию «работодателя», связь с которым поддерживал через мессенджер, - рассказали в пресс-службе УМВД России по Магаданской области.

В итоге мужчина «навестил» 15 человек, общая сумма отданных ему денег составила больше 7 миллионов рублей. Если он имел заработок в размере 10 процентов, то его доход составил примерно 700 тысяч.

На допросе мужчина признался, что первые заказы его не смущали, о том, что это мошенничество, он не знал, делал, что говорят, а потом понял, что происходит, но все равно продолжил забирать деньги.

При использовании материалов с сайта ссылка на «КП» - Хабаровск» обязательна

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Уже и до «Госуслуг» добрались: мошенники выдумали новую схему и попытались обмануть жителей ЕАО

Новый вид мошенничества через «Госуслуги» выявили в Биробиджане(подробнее)