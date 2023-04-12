Сергей Кравчук: «На благо Хабаровского края и города трудятся уникальные люди»

Мэру Хабаровска провели экскурсию по цехам завода «Технониколь» Фото: Кирилл КЕМЕНЕВ

Работа на благо всей страны

Название «Технониколь» знакомо практически каждому жителю Хабаровского края. Сегодня корпорация стала одним из ведущих производителей строительных материалов не только в России, но и за рубежом.

Градоначальник посетил один из цехов по производству каменной ваты. Производимый утеплитель на основе биополимерного связующего удовлетворит спрос не только в России, но и отправится клиентам из Южной Кореи и Японии.

- Я уверен, что каждый работающий на этом предприятии, заслуживает похвалы. Завод уникальный и на нем трудятся уникальные люди, которые любят свое дело и предприятие. Вы работаете не только на весь Хабаровский край, но и Россию. Даже поставляете свою продукцию за пределы России, - сказал Сергей Кравчук, мэр Хабаровска.

Строительство жилья

В Хабаровске семимильными шагами развивается строительная отрасль. По словам градоначальника, в 2022 году в краевой столице было возведено в два раза больше квадратных метров жилья по сравнению с 2021 годом - 225 тысяч квадратных метров жилья против 120-130 тысяч. На 2023 год также намечено увеличение количества сдаваемых жилых площадей.

- Активно застраивается район Ореховая сопка. В этом году будут сданы два дома. В город зашли федеральные застройщики: ПИК уже начал работы на площадке в Брянском переулке, район Бондаря застраивает компания «Талан». Практически все площадки, которые раньше не развивались, нашли своих застройщиков.

Градоначальник наградил отличившихся сотрудников Фото: Кирилл КЕМЕНЕВ

Также мэр отметил, что строительная продукция завода как-никогда востребована. В Хабаровском крае имеются все материалы для строительства. Только цемент закупается в соседних регионах.

Что беспокоит граждан

Коллектив завода задал несколько интересующих горожан вопросов. Например, о будущем мусороперерабатывающего завода.

- Сегодня эти полномочия переданы на уровень субъекта региональному оператору. Я заинтересован в том, чтобы как можно больше коммунальных отходов перерабатывалось и вторично поступало в экономику. Недавно мусороперегрузочная станция «Южная» была передана краю с последующей модернизацией. Также в городе устанавливаются новые контейнеры для пластиковой тары, однако процесс идет очень тяжело. Пока хабаровчане сами не готовы к раздельному сбору мусора.

Еще один вопрос коснулся ремонта трубопровода на улице Халтурина. Люди пожаловались, что он протекает, а при этом цены на коммунальные услуги только растут.

- Накануне была проведена коллегия с представителями ДГК. Те цифры, которые были обозначены ресурсоснабжающей компанией на ремонт сетей, не устроили администрацию города. Мы поднимали вопросы о новых трубах, которые не подвергаются коррозии в экстремальных условиях на протяжении 50 лет, а также об изоляции теплотрасс. Утечек не должно быть.

Наиболее важной темой стал вопрос реконструкции проспекта 60-летия Октября, по которому большая часть коллектива завода добирается на работу.

- В 2022 году были проведены работы от Аэродромной до границ Хабаровского района. Реконструкция проспекта от Аэродромной до Машинистов запланирована на 2024 год.

Однако до этого все же проведут ямочный ремонт как только позволят погодные условия.

- Возможности и технологии нам позволяют, но погодные условия - нет. Иногда климат вносит свои коррективы. Как только погода позволит работать, техника приступит к ремонту.

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