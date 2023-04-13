300 детей в Чегдомыне получили новую школу искусств благодаря нацпроекту

На приведения учреждения в порядок потрачено 76 миллионов рублей Фото: Правительство Хабаровского края

Исключительно своими силами решить копившиеся десятилетиями проблемы Хабаровского края невозможно. Понимая сложившуюся ситуацию, губернатор Михаил Дегтярев выстроил системную работу с федеральными властями, благодаря чему в регион снова поступают деньги на расселение аварийного жилья, благоустройство общественных пространств и строительство социально значимых объектов.

Большую поддержку от федерального центра край получает за счет активного участия в национальных проектах. Так, в рамках нацпроекта «Культура» 61 миллион из федерального бюджета был выделен на капитальный ремонт детской школы искусств в поселке Чегдомын. А общая сумма средств, с помощью которой удалось завершить все ремонтные работы, составила 76 миллионов рублей.

В ходе работ были устранены все проблемы с кровлей, приведены системы отопления и водоснабжения, фасад и другие коммуникации. Актовый зал и кабинет звукозаписи оснащены звукоизоляцией. Не забыли и про инклюзивность - появился пандус, а в коридорах добавили дополнительное пространство.

- Развитие культуры и забота о юных талантах - задачи, которые перед нами ставят руководство страны и губернатор края Михаил Дегтярев. В этом году по нацпроекту будут отремонтированы еще три учреждения в Бикинском, Охотском и Ванинском районах, а также детские школы искусств в Солнечном, Ульчском и Хабаровском районах на сумму 100 миллионов рублей из федеральных средств, - рассказал Юрий Ермошкин, министр культуры Хабаровского края.

В школе искусств в Чегдомыне занимаются 300 учеников, знания и навыки которым передают 24 педагога. В 2021 году по тому же нацпроекту ДШИ получила 28 музыкальных инструментов, в числе которых саксофоны, рояль, пианино, акустическая система и другое оборудование.

Кроме того, нацпроект «Культура» дал жизнь первому в регионе Центру культурного развития, который на выходных открылся в Николаевске-на-Амуре. Объект оснащен двумя кинозалами, универсальными залами для кружков, танцевальным залом, а также пространством для музейных выставок. Реализация проекта обошлась в 340 миллионов рублей, и 140 миллионов рублей из этой суммы край получил из федерального бюджета.