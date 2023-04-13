Жителей Хабаровского края приглашают к участию во всероссийском конкурсе «За безопасное цифровое детство»

Конкурс направлен на повышение цифровой грамотности и безопасности нахождения в интернете

Всероссийский конкурс на премию «За безопасное цифровое детство», организованный Альянсом по защите детей в цифровой среде в содействии с Центром глобальной ИТ-кооперации, ждет заявки всех желающих поделиться своими идеями по созданию продвижению позитивного контента в интернете. Участники также могут представить проекты, направленные на повышение уровня цифровой грамотности среди подрастающего поколения.

Победители конкурса будут выявлены в трех номинациях. «Уроки безопасности в Сети» - номинация, где школьные учителя могут представить инновационные методики преподавания. Премию в номинации «Взрослые и дети в Интернете» разыграют родители, представившие собственные методы воспитания навыков ответственного поведения в сети интернет. Третья номинация «Лучший юношеский проект» направлена на раскрытие потенциала детей 14-18 лет, которые поделятся своими способами противодействия кибербуллингу и деструктивному контенту.

- Рано или поздно дети могут столкнуться с нежелательными вещами в интернете. Но если следовать рекомендациям, то и в Сети можно чувствовать себя в безопасности. Подобные конкурсы важны для поиска и масштабирования эффективных инструментов цифрового воспитания, - рассказал Антон Хомед, начальник управления мультимедийных и специальных информационных технологий Минцифры Хабаровского края.

В каждой из номинаций конкурс проходит в два этапа. Итоги конкурса планируется подвести 12 мая в Москве в рамках III Молодежного форума по управлению Интернетом. Обладатели премии будут награждены ценными подарками, а для авторов лучшего юношеского проекта предусмотрена дополнительная награда в виде стажировки или профориентационного курса в компаниях-основателях Альянса.

Сегодня в состав Альянса входят девять крупных компаний: «Газпром-Медиа Холдинг», «Вымпел-Коммуникации», «Лаборатория Касперского», «Мегафон», VK, «МТС», «Национальная Медиа Группа», «Ростелеком» и «Яндекс».

Прием заявок продлится до 17 апреля включительно на официальном сайте: https://cgitc.timepad.ru/event/2349993/. Подробную информацию можно получить по ссылке: clck.ru/34746M.