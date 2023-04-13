В СИЗО сходила к одному, от полиции убегала с другим: мужчину осудят за насилие над сотрудником в Хабаровске

Действо развернулось у СИЗО №1 Фото: Иван МАКЕЕВ

Странная история развернулась в Хабаровске, а затем приобрела еще более странный поворот. Жительница города отправилась навестить знакомого в СИЗО №1. Закончился визит погоней от полиции, насилием и дальнейшим задержанием. Всему виной 37-летний бойфренд женщины.

Жительница Хабаровска пошла встретиться с заключенным в следственном изоляторе. После этого она покинула здание и пошла в машину своего парня. Мужчина приехал подвезти ее до дома. Не успела она закрыть дверь, как ее уже придержал сотрудник полиции. Обернувшись, жительница увидела еще троих людей в форме, стоявших у автомобиля.

Оказалось, что полицейские ждали удобного момента, чтобы поговорить с 37-летним водителем. Молодой человек на самом деле был преступником, в его машине находились наркотики. Сотрудники заранее знали, что мужчина направляется к зданию СИЗО, поэтому планировали сразу задержать его на месте.

Сдаваться парень, однако, не собирался, а поэтому сразу сдал назад. Полицейский, державший дверь, упал на машину. Тогда водитель резко включил переднюю передачу, прокатив сотрудника по капоту. Мужчина получил множественные телесные повреждения.

Горе-парочку в итоге нашли. Они уехали с места происшествия и скрывались. Женщина призналась, что в машине действительно были запрещенные вещества. Они оба их также употребляли сами.

- Мужчина обвиняется в применении насилия, опасного для жизни и здоровья, примененного в отношении представителя власти. Ему грозит до десяти лет лишения свободы, - рассказала «КП» - Хабаровск» Юлиана Ганей, помощник прокурора Кировского района Хабаровска.

К моменту задержания пара уже успела избавиться от запрещенных веществ, но женщина на допросе подтвердила, что они были. Пострадавший полицейский прошел амбулаторное лечение, ему был причинен легкий вред здоровью.

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