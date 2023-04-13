«У нее нашли ВИЧ-инфекцию»: студия эпиляции в Хабаровске заявила об иммунодефиците мастера и призвала клиентов сдать анализы

В Хабаровске известная студия лазерной эпиляции сделала шокирующее заявление о своей сотруднице Фото: Предоставлено героем публикации

В Хабаровске известная студия лазерной эпиляции сделала шокирующее заявление о своей сотруднице. На своей страничке в соцсети компания написала о найденной у мастера ВИЧ-инфекции. Студия опубликовала личные данные работницы и не предоставила никаких доказательств.

«ВАЖНО»

- С 8 апреля деятельность студии «***» по франшизе в городе Хабаровск прекращена. В ходе плановой медицинской проверки у сотрудника было выявлено заболевание иммунодефицит (ВИЧ-инфекция). Владелец франшизы отказался увольнять мастера по итогам медицинской проверки, – говорилось в сообщении студии.

Сообщение взорвало соцсети и телефон бывшего владельца студии Сергея. Именно его написали в публикации с припиской: «Все вопросы можете задать по номеру». Люди писали о том, что раскрытие такой чувствительной информации и личных данных - незаконное дело, да и вообще с подобным заболеванием работать мастером по лазерной эпиляции можно.

Подтверждающие положительный ВИЧ-статус документы так и не предоставили Фото: Предоставлено героем публикации

Но это был лишь первый акт. Люди требовали доказательств о том, что у мастера нашли болезнь. И студия сообщила: «Подтверждающие документы будут предоставлены 11 апреля». Время шло, доказательств не было. А у клиентов студии и других пользователей соцсетей оставалась масса вопросов.

АГРЕССИВНЫЙ БИЗНЕС

Сергей открыл студию лазерной эпиляции в Хабаровске в 2021 году. По франшизе от челябинской бизнесвумен и основательницы «***» Екатерины М. Суть проста: она предоставляет право использовать товарный знак и фирменный стиль компании, создает и наполняет странички в соцсетях, выдвигает требования по оборудованию и перечню услуг. Взамен обладатель франшизы должен платить ежемесячно сумму, указанную в договоре - так называемый роялти.

- Через несколько месяцев после открытия начались трудности в решении некоторых вопросов. Все уладили, начали работать, делали свое дело хорошо. Прошло полгода, и нам сказали подписать другой договор с более жесткими условиями, в числе которых были большие отступные. Мы не могли от этого отказаться, иначе у нас бы забрали соцсети и клиентскую базу. А на держателей франшиз из других городов, кто не подписал, обрушился негатив, - рассказал «КП» - Хабаровск» Сергей, бывший владелец студии эпиляции «***».

Слитый паспорт бывшего владельца франшизы в Махачкале Фото: Предоставлено героем публикации

Негатив держатели товарного знака выплескивали публично. В соцсетях студии того или иного города публиковались истории, где выдавалась резонансная информация. Например, в Махачкале владелец отказался от франшизы и начал работать сам на имеющимся оборудовании. Как итог - его паспорт попал в сеть. Во Владивостоке на сына бывшей покупательницы франшизы сваяли «компромат», где сообщили, что он якобы занимается эскортом. И добавили: оборудование плохое, санкнижек ни у кого нет.

О сыне бывшей владелицы франшизы во Владивостоке написали, что он якобы занимается эскортом Фото: Социальные сети

Атака на бывшую владелицу франшизы во Владивостоке Фото: Предоставлено героем публикации

СНАЧАЛА ПОСМЕЯЛИСЬ, ПОТОМ БЫЛО НЕ ДО УЛЫБОК

- Мы начали планировать выходить из франшизы, особенно после атаки на Владивосток. Уведомили руководство и стали ждать. На следующий день у нас забрали соцсети и клиентскую базу. Потом появилась история о том, что у мастера нашли заболевание. Знаете, почему именно написали именно о ней? Потому что она - моя супруга, - поделился Сергей.

Та самая шокирующая публикация о сотруднице с инфекцией сначала вызвала у семьи улыбку. Но потом телефон Сергея начал обрываться и чета поняла: «Уже не до смеха». Звонили клиенты в панике, которые всерьез забеспокоились за свое здоровье. Мастер, о котором написали, получила мощнейший стресс и решила сдать тест на ВИЧ.

- Если бы начали объяснять, что это все неправда и даже с таким диагнозом можно работать матером по лазерной эпиляции, то нас бы начали дергать по разным инстанциям, и те, кто все это сваяли, могли бы дальше спекулировать на этой теме. Я понимал, что нам нужно опровергнуть эту информацию. Поэтому супруга сдала тест, результат - отрицательный. Моя жена не больна, о чем мы рассказали на своей новой страничке в соцсети, - рассказал Сергей.

Сергей и его жена написали заявление в полицию и планируют взыскать с челябинской бизнесвумен все издержки, понесенные за время работы во франшизе. Студия семьи продолжает работать, только уже под новым названием. Клиентов меньше не стало - «постоянники» не поверили фейковому разоблачению.

КОММЕНТАРИЙ ЭКСПЕРТА

Илья Симонов, практикующий юрист

- В российском Уголовном кодексе есть статья «Клевета» и ее четвертая часть - «Клевета о том, что лицо страдает заболеванием, представляющим опасность для окружающих». Максимальное наказание по ней - до четырех лет лишения свободы. Однако практика в большинстве регионов именно по этой статье, а особенно по четвертой части, - либо мала, либо ее нет вообще. Основа - дела из Москвы или Санкт-Петербурга, где приговором обычно является штраф. Максимальный - до трех миллионов рублей.

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