Пытался открыть дверь самолета: авиадебошира задержали на рейсе Магадан - Москва

Угомонить буйного пассажира пыталась толпа мужчин Фото: скриншот из видео

33-летний пассажир устроил дебош на борту самолета. На рейсе Москва - Магадан он пытался открыть люк наружу. В это время судно находилось на полпути к месту прилета.

Инцидент произошел 5 апреля, но подробности стали известны только сейчас. Житель Мурманска, находящийся на борту, сидел на своем месте большую часть полета, как вдруг резко встал и отправился к запасному выходу. Пассажир дергал за ручку люка и пытался его открыть. Эти действия привлекли бортпроводников, которые пытались убедить мужчину сесть на место. Мужчина к просьбам не прислушался, а в ответ начал материть стюардесс, игнорируя требования отойти от люка.

Усадить буйного пассажира не помогла даже толпа мужчин. Все просили мужчину оставить попытки разгерметизировать салон и сесть в кресло по-хорошему. В конце концов персоналу авиакомпании пришлось связаться с полицией, сотрудники которой и встретили авиадебошира в аэропорту. Дверь люка, к счастью, ему открыть не удалось.

- На мужчину завели уголовное дело за хулиганство, совершенное на воздушном транспорте. Фигурант создавал своими действиями угрозу безопасности полета, - рассказала «КП» - Хабаровск» Екатерина Петрушина, старший помощник руководителя Восточного МСУТ СКР.

Задержанного забрали в полицию. Как стало известно «КП» - Хабаровск», оттуда его перевезли в психиатрическую больницу. Несколько дней он провел в медицинском учреждении под контролем медиков. Точные причины и диагноз мужчины не раскрываются, но, по сообщениям источников, ему немедленно потребовалась помощь профилирующих врачей.

Тем не менее его пока что не признали невменяемым. Психиатрическая экспертиза только назначена, ее результаты станут известны позднее. В настоящее время следователи выясняют все обстоятельства произошедшего на борту судна до Магадана.

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