Более 40 тысяч человек подали заявки на участие в конкурсе «Лидеры России»

Жители Хабаровского края могут подать заявку до 14 мая

4 апреля в пятый раз стартовал флагманский проект президентской платформы «Россия - страна возможностей». За неполные две недели количество заявок уже перешагнуло отметку в 40 тысяч.

Конкурс проводится в стране с 2017 года по поручению президента России. За четыре прошедших сезона зарегистрировано более 840 тысяч заявок. Принять участие в конкурсе может любой управленец в возрасте до 55 лет, имеющий опыт руководящей должности не менее двух лет.

- Крупные задачи, которые стоят перед регионом - реализация пяти флагманских направлений развития Хабаровского края. Уверен, что в этом нашим управленцам поможет проект «Лидеры России», с помощью которого они приобретут новый опыт и компетенции. Кроме того, конкурс дает возможность привлечь к нам молодых и опытных управленцев из других регионов. Победитель суперфинала «Лидеров России» Юрий Марфин, например, сейчас возглавляет Тихоокеанский государственный университет, - отметил Михаил Дегтярев, губернатор Хабаровского края.

Об интересе к конкурсу говорит география потенциальных конкурсантов. На участие в пятом сезоне уже поступили заявки из 89 регионов страны и 61 государства.

- Активно участвуют жители новых субъектов России - Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей. На текущий момент более 65 процентов конкурсантов - опытные управленцы в возрасте от 36 до 50 лет, еще 20 процентов - участники в возрасте от 31 до 35 лет. Молодые люди до 30 лет составляют 10 процентов заявок, а участники старше 51 года - пять процентов, - пояснил Алексей Комиссаров, исполняющий обязанности ректора Президентской Академии.

Среди главных призов, ожидающих победителей конкурса - грант в размере миллиона рублей на обучение, а также возможность встретиться с наставником из числа ведущих управленцев страны.

Подача заявок на участие в пятом конкурсе завершится 14 мая. Информация на сайте лидерыроссии.рф