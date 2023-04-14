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Общество14 апреля 2023 1:00

Более 40 тысяч человек подали заявки на участие в конкурсе «Лидеры России»

Пятый сезон конкурса «Лидеры России» собрал участников из 61 государства
Богдан СМЫШЛЯЕВ
Жители Хабаровского края могут подать заявку до 14 мая

Жители Хабаровского края могут подать заявку до 14 мая

4 апреля в пятый раз стартовал флагманский проект президентской платформы «Россия - страна возможностей». За неполные две недели количество заявок уже перешагнуло отметку в 40 тысяч.

Конкурс проводится в стране с 2017 года по поручению президента России. За четыре прошедших сезона зарегистрировано более 840 тысяч заявок. Принять участие в конкурсе может любой управленец в возрасте до 55 лет, имеющий опыт руководящей должности не менее двух лет.

- Крупные задачи, которые стоят перед регионом - реализация пяти флагманских направлений развития Хабаровского края. Уверен, что в этом нашим управленцам поможет проект «Лидеры России», с помощью которого они приобретут новый опыт и компетенции. Кроме того, конкурс дает возможность привлечь к нам молодых и опытных управленцев из других регионов. Победитель суперфинала «Лидеров России» Юрий Марфин, например, сейчас возглавляет Тихоокеанский государственный университет, - отметил Михаил Дегтярев, губернатор Хабаровского края.

Об интересе к конкурсу говорит география потенциальных конкурсантов. На участие в пятом сезоне уже поступили заявки из 89 регионов страны и 61 государства.

- Активно участвуют жители новых субъектов России - Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей. На текущий момент более 65 процентов конкурсантов - опытные управленцы в возрасте от 36 до 50 лет, еще 20 процентов - участники в возрасте от 31 до 35 лет. Молодые люди до 30 лет составляют 10 процентов заявок, а участники старше 51 года - пять процентов, - пояснил Алексей Комиссаров, исполняющий обязанности ректора Президентской Академии.

Среди главных призов, ожидающих победителей конкурса - грант в размере миллиона рублей на обучение, а также возможность встретиться с наставником из числа ведущих управленцев страны.

Подача заявок на участие в пятом конкурсе завершится 14 мая. Информация на сайте лидерыроссии.рф

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