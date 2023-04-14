Варвара Щербакова и Денис Клявер рассказали об участии в третьем выпуске шоу «ОКнутые люди» в Одноклассниках, про секреты успеха и свои увлечения

Фото: ОК

28 марта в Одноклассниках вышел первый выпуск собственного шоу о хобби - «ОКнутые люди» с Сергеем Буруновым. В третьей серии за победу боролись команды Антона Шастуна и Дениса Клявера против Варвары Щербаковой и Павла Комарова. Звездам предстояло узнать, есть ли среди участников мастер игры на барабанах, метатель ножей, воздушный гимнаст или гончарный ремесленник. Проверить свою интуицию и угадать хобби героев третьей серии можно в группе шоу «ОКнутые люди».

Фото: ОК

Сегодня мы пообщались с Денисом Клявером, который поделился своим представлением о роли таланта на пути к успеху и своими увлечениями в детстве. Варвара Щербакова рассказала, как ее увлечение переросло в дело жизни, и в каком хобби она бы хотела себя попробовать.

Фото: ОК

Фото: ОК

Денис Клявер - певец, музыкант, бывший участник музыкальной группы «Чай вдвоем» про свои хобби и секрет успеха:

- Когда я был маленьким, мне было интересно все - потому что я увлекающийся человек. Я попробовал многие виды спорта, коллекционировал марки, календарики, монетки. Единственное, обычно моего интереса хватало ненадолго - недели на две-три.

Что касается успеха, думаю, что талант играет лишь частичную роль. Сочетание амбиций, таланта и трудолюбия - вот в чем секрет. А если в человеке 90% таланта и только 10% трудолюбия, пробиться будет очень сложно.

Ну и, конечно, важно любить то, что ты делаешь. Все, что я делаю, например, идет от души. Я счастлив, что могу заниматься тем, что люблю. Любое успешное дело - это хобби, которое в итоге становится профессией.

Фото: ОК

Варвара Щербакова - стендап-комик, участница проектов «Открытый микрофон», «Женский стендап», шоу «Игра»:

- В детстве я занималась балетом, вокалом, а еще ходила в музыкальную школу, на карате и в театральную студию. Потом начала играть в КВН, и это стало моим главным увлечением.

Если говорить про новые хобби, то я бы попробовала танцы на пилоне. Кажется, что это очень прикольно, но мне пока что для пилона не хватает времени и силы рук.