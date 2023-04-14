Сергей Кравчук: «Нам удастся преобразить еще одну городскую зону отдыха»

Мэр Хабаровска Сергей Кравчук осмотрел несколько объектов в центральном районе Фото: Администрация Хабаровска

Сергей Кравчук продолжает ставшие традицией объезды районов города. 13 апреля градоначальник посетил Центральный район, где проверил несколько объектов и пообщался с неравнодушными хабаровчанами.

К мэру Хабаровска обратились студенты педагогического института ТОГУ с просьбой отремонтировать подъездную дорогу к двум общежитиям, в которых проживает более 800 студентов.

- Участок дороги оставляет желать лучшего. В этом году мы его подремонтируем. В следующем включим эту территорию в список для голосования по национальной программе «Формирование комфортной городской среды», - сказал Сергей Кравчук, мэр Хабаровска.

Следующей остановкой стала территория, которая стала одним из победителей голосования жителей по федеральной программе формирования комфортной городской среды в 2022 году.

Сквер на Ленина, 73 займет площадь 2780 квадратных метров. В нем появятся вымощенные пешеходные дорожки, скамейки, беседка, а также малые архитектурные формы. Кроме того, позаботились и о маломобильных гражданах. Для них будут созданы условия для беспрепятственного посещения.

- Благодаря вашей активности нам удастся преобразить еще одну городскую зону отдыха. При создании проекта были учтены ваши предложения и мнения местных жителей. На сегодняшний день хабаровчане небезразличны и активно принимают участие в рейтинговом голосовании за территории, - заявил Сергей Кравчук студентам ХИИК, которые принимали участие во встрече.

Особое внимание уделили и площади Блюхера, которая является местом притяжения для жителей района. После зимнего периода на общественной территории будет наведен порядок и пройдет наладка оборудования для работы фонтанов.

- Прошу провести ревизию зеленых насаждений и при необходимости посадить здесь новые деревья и кустарники, - сказал Сергей Анатольевич.

Общественное пространство, реконструированное федеральным застройщиком «ПИК», поделено на несколько зон: прогулочные тропинки, территория для проведения мероприятий, а также игровая зона с перепадом ландшафта. Отмечается, что в 2023 году на площади открылось кафе.

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