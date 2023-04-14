Погода на Пасху обещает быть без сюрпризов в Хабаровске Фото: Мария ЛЕНЦ

Погода на Пасху обещает быть без сюрпризов в Хабаровске. Циклоны освободили от своего влияния город и большую часть края, поэтому снегопад пройдет лишь местами. И как вишенка на торте - небольшое повышение температуры воздуха.

КОГДА ПАСХА 2023

Пасху в 2023 году православные христиане по всему миру встретят 16 апреля. Праздник установлен в честь Воскресения Иисуса Христа из мертвых. Этот день также знаменует собой окончание поста, а значит на столе приветствуется пасхальный обед.

Традиционно на Пасху 2023 красят куриные яйца, пекут куличи и делают паску из творога. В праздник, согласно традициям, нельзя заниматься домашними делами, ругаться и злиться.

ПОГОДА НА ПАСХУ 2023

Прогноз в Хабаровском крае обещает неоднозначную погоду. 15 апреля на большей части территории региона осадков не ожидается. Зато на Охотском побережье пройдет снегопад, местами сильный. Осадки будут сопровождаться порывами ветра 15-20 метров в секунду.

Погода на Пасху в Хабаровском крае устаканится. 16 апреля синоптики существенных осадков не обещают. Температура воздуха ночью будет 0-5 градусов, местами -10-15 градусов. Днем столбики термометров на юге покажут +6 +11 градусов, на севере - около 0+5, местами - до 0 -5 градусов.

ПРОГНОЗ НА ПАСХУ В ХАБАРОВСКЕ

Погода в Хабаровске на выходные будет спокойной. Прогноз на 15 апреля осадков не обещает. Ночью столбики термометров опустятся до -3 -5 градусов. Днем будет в районе +6 +8 градусов.

Прогноз на Пасху в Хабаровске тоже вполне неплохой. Осадков также не ожидается, ветер северный, 5-10 метров в секунду. Ночью температура воздуха будет около -1 -3 градусов. Днем синоптики ожидают +6 +8 градусов.

- Что касается температурной нормы, то в Хабаровске будет ниже на один-два градуса. Только после 16 числа будем приближаться к ней. До конца декады температура воздуха будет около нормы, - рассказала «КП» - Хабаровск» Светлана Агеева, начальник хабаровского гидрометеоцентра.

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