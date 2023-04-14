Целый этаж обрушился за секунду: строящееся здание обвалилось в Хабаровске

Все произошло за долю секунды Фото: скриншот из видео

В Хабаровске рухнула часть здания на улице Юности. К счастью, это оказалось не жилое помещение, а строящийся объект, который должен стать торгово-выставочным павильоном.

Момент обрушения попал на запись в авторегистраторе. Машина была припаркована на противоположной стороне, и здание попадало прямо в поле зрения видеокамеры. В один момент одна из стен на первом этаже обломилась, и целый корпус упал на землю. Это произошло 13 апреля около 13:40.

Как стало известно позднее, обвалиться могло не само строение, а опалубка. Это вспомогательная конструкция, с помощью которой заливают бетон. Так ли это на самом деле, будет установлено позднее.

В происшествии никто не пострадал. Были ли рабочие на месте во время происшествия, неизвестно. «КП» - Хабаровск» узнала, что ни в МЧС, ни в полицию сотрудники стройки или компании не обращались.

- Извещение об аварийной ситуации было направлено к нам. Мы готовим решение о проведении контрольно-надзорного мероприятия на объекте. Оно будет согласовываться с прокуратурой, после этого мы проведем проверку, - рассказали «КП» - Хабаровск» в комитете государственного строительного надзора Правительства Хабаровского края.

В ведомстве опровергли слухи о том, что стройка заброшена. Хотя эта версия казалась правдоподобной. «КП» - Хабаровск» пыталась связаться с генеральным подрядчиком, однако номера оказались отключенными, а на сайтах опубликована информация, что филиал в Хабаровске уже закрыт.

В приложении с картами размещены фотографии паспорта объекта. В них указаны даты начала и окончания строительства. Изначально на карточке напечатано, что объект начнут возводить в 2019 году, а закончат в 2021. Однако рядом есть пометки красной ручкой. Согласно им, «Торгово-выставочный центр с прилегающим административным зданием» должен быть сдан в 2022 году. Сейчас же строительство явно далеко от этапа завершения.

Что конкретно будет размещено в новом здании, пока неясно. Оно должно вмещать три-четыре этажа плюс еще один подземный. Высота здания составит 22 метра, общая площадь – более 83 тысяч квадратных метров.

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