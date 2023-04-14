Хабаровский край превратится в киноплощадку

У края большие планы на развитие истории о краже золота Фото: Правительство Хабаровского края

Помимо улучшения качества жизни в Хабаровском крае, губернатор Михаил Дегтярев работает и над имиджевым продвижением региона в стране. Чем громче звучит Хабаровский край в масштабе страны, тем больший интерес вызывает регион у чиновников, бизнеса и простых жителей. Нетривиальным, но не менее эффективным способом продвижения бренда региона является создание художественного фильма.

На территории края уже стартовали съемки фильма «Золото Умальты», а губернатор Михаил Дегтярев провел встречу со съемочной группой будущей киноленты. О деталях работы над проектом и о перспективах его развития глава региона пообщался с режиссером Андреем Богатыревым, продюсером Еленой Дементьевой, директором студии «Лендок» Алексеем Тельновым и одним из главных лиц актерского состава Артемом Ткаченко.

В основу сюжета приключенческого художественного фильма легла реальная история, произошедшая в 19 веке в Верхнебуреинском районе. Как отметил губернатор, Хабаровский край даст российскому кино первый истерн в современной истории.

- Благодарю вас за проявленный интерес к нашей теме и историческому, редкому жанру «истерн». Рад, что у нас собралась отличная команда, и уже в следующем году мы порадуем зрителей во всех кинотеатрах России, - заявил Михаил Дегтярев.

Кино сегодня служит способом общения с людьми, воспитания подрастающего поколения и передачи традиций. Поэтому губернатор выразил уверенность, что «Золото Умальты» станет настоящим брендом региона и сможет привлечь всех интересующихся историей и природой Дальнего Востока.

Члены съемочной группы разделяют цели главы региона. Один из продюсеров выразил благодарность губернатору за сотрудничество.

- Вы предложили очень фактурную и достойную внимания тему, которая, к тому же, еще и очень кинематографическая. Картина станет настоящим событием в мире кино. За первые дни работы мы отсняли очень хороший материал, но впереди еще много работы, чтобы сделать фильм максимально качественным, - отметил Алексей Тельнов.

Начало съемочного процесса уже вызывает интерес российских телеканалов и стриминговых сервисов, выразивших готовность транслировать фильм на своих площадках. В ходе встречи также обсудили дальнейшее развитие проекта. При должном подходе история с фильмом может перерасти в полноценный фестиваль, который даст толчок развитию краевой культуры и всем творческим людям, пребывающим в поисках возможностей для самореализации. Кроме полнометражной ленты, рассматривается возможность запуска полноценного сериала и разработки компьютерной игры по мотивам фильма.