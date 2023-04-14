Звезды упадут с небес: хабаровчане смогут своими глазами увидеть метеоритный дождь

Ночное небо станет ярче от грядущего звездопада Фото: Матвей Бубенец

Совсем скоро в небе над Хабаровском «прольется» первый весенний звездный дождь, или, как его называют в народе, метеоритный. На самом деле правильное название такому явлению - метеорный поток. С 16 по 25 апреля можно будет наблюдать Лириды.

Пик метеорного потока придется на 22 апреля. Тогда будет самый яркий звездопад, а его интенсивность достигнет 18 метеоров в час. Лиридами он называется потому, что с Земли кажется, будто метеоры выходят из созвездия Лиры. В западной части страны он покажется во всей красе. Синоптики обещают ясное небо и низкую засветку от Луны, так как спутник Земли в это время будет на стадии новолуния.

- В нашем регионе его тоже будет видно, но, как всегда, есть нюансы. Во-первых, этот поток не очень интенсивный, и ожидать особого зрелища не приходится. А, во-вторых, предполагаемый пик активности потока ожидается после четырех часов ночи, что совпадет с предрассветной засветкой неба и помешает наблюдениям. В любом случае можно выезжать ловить метеоры, и есть вероятность, что повезет увидеть их большую активность. Прогнозы по количеству метеоров весьма условные, а сами они вполне видны в любую ночь, - рассказал «КП» - Хабаровск» Евгений Ревва, астроном.

Лириды можно наблюдать в апреле ежегодно. Это один из самых старых наблюдаемых и действующих метеорных потоков, образованный кометой C/1861 G1 Тэтчер. Первое упоминание о нем датируется аж 687 годом до нашей эры. Самые активные дожди астрономы фиксировали в 1922 и 1982 годах. Тогда число метеоров в час достигало более 90. Но однажды Лириды превратились в настоящий шторм. В 1803 году число метеоров в час превысило отметку в 700.

Евгений Ревва рассказал, что при хороших прогнозах погоды и оптимальных условиях видимости астрономы Хабаровска организуют выезд. Жители города смогут отправиться на природу и лично понаблюдать за Лиридами в телескоп. Анонс мероприятия будет опубликован в Telegram-канале Revva Astro.

Также 20 апреля наступил первое затмение в году. Землян ждет редкое явление - гибридное солнечное затмение. Ни в одном регионе России его не будет видно, заметить его можно только с другого полушария.

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