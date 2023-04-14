Тигрица, соединяющая сердца: в Хабаровском крае показали архивные кадры хищницы Хуны, которая помогла поженить итальянца и кореянку

Хищница Хуна буквально помогла создать семью двум людям разных традиций и менталитета Фото: Скриншот с видео

В Хабаровском крае обитает около сотни амурских тигров, но эта самка - особенная. Хищница Хуна буквально помогла создать семью двум людям разных традиций и менталитета. Итальянец Фабио несколько лет добивался руки и сердца своей возлюбленной - девушки из Южной Кореи Хуны. Ни уговоры, ни подарки не помогали, удалось только молодой тигрице из Хабаровского края.

ИНТЕРЕС К ТИГРАМ

Фабио первый раз приехал в Хабаровский край в 2007 году. Тогда он жил и работал менеджером в Гонконге, зарабатывал неплохо, поэтому решил посетить Дальний Восток. Итальянец не мог поверить, что в России не просто сохранили вымирающего амурского тигра в дикой природе, но на него еще и можно посмотреть.

Туриста сильно впечатлило путешествие в тайгу лесоохотхозяйства «Дурминское». После этого он приезжал каждый год и в 2009-м привез первую фотоловушку. В кадр попал тигр Нестер, с распечатанным снимком хищника в руках Фабио улетел в Гонконг.

В один из своих визитов итальянец был чем-то опечален. Позже он признался: «Повстречал девушку Хуну, но она отказывается выйти за меня замуж». Фабио даже летал к родителям любимой за благословением, но консервативные мама и папа отказали молодым. Три года Фабио предлагал Хуне кольцо - безуспешно.

СУДЬБА

Тогда итальянец в отчаянии попросил директора «Дурминского» Александра Баталова назвать какую-нибудь тигрицу в честь Хуны. Как раз в фотоловушку попала молодая красивая самка. Хищницу Александр действительно назвал Хуна, снимок отправил Фабио.

И сработало! Девушка потеряла дар речи - когда пришла в себя, сказала Фабио: «Да», и пара поженилась. В 2017 году тигрица Хуна впервые стала мамой: ее с малышом в зубах сняла фотоловушка. Примерно через год у Фабио родился сын, которого назвали Тоби.

Сейчас семья итальянца живет в Канаде. Александр продолжает отправлять давнему другу кадры тигрицы Хуны. В одном из последних писем директор лесоохотхозяйства рассказал, что хищница в третий раз стала мамой. Самка принесла двоих малышей: тигра и тигрицу. А недавно специалисты поделились давними кадрами Хуны - всегда интересно посмотреть на жизнь этих могучих животных.

- Тигрица Хуна дефилирует перед камерой в лесоохотхозяйстве «Дурминское». Видео архивное, фотоловушка сняла его в мае 2020 года, - рассказали в центре «Амурский тигр».

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