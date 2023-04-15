«Держалась из последних сил и сильно кричала»: утопающую в реке девушку спасли из сильного течения в Хабаровском крае

Прапорщик Артем Лисун не растерялся и успел вовремя прийти на помощь пострадавшей Фото: УМВД России по Хабаровскому краю

Прапорщик полиции района имени Лазо Артем Лисун спас из реки женщину, упавшую в воду после серьезного ДТП с участием внедорожника и большегруза. Пострадавшая находится в больнице, а водитель фуры погиб.

Настоящий полицейский - не просто человек, который носит специальную форму, а тот, кто, действительно, заботится о безопасности людей, нуждающихся в помощи. Поэтому, видя, что жизнь человека в опасности, полицейский сделает все, но не пройдет мимо.

Так, сотрудник полиции района имени Лазо Артем Лисун вовремя среагировал на последствия дорожно-транспортного происшествия на трассе Хабаровск-Владивосток, где внедорожник, выехав на встречную полосу, столкнулся с фурой. После сильного удара 63-летний водитель большегруза не успел справиться с управлением, и фура съехала с дороги, упав в течение горной реки.

Прибывший на место происшествия полицейский перекрыл транспортный поток одной полосы служебным автомобилем и направился к разбитому ограждению.

- Внизу реки я увидел грузовой автомобиль, за который из последних сил держалась женщина и сильно кричала. Я побежал останавливать встречные автомобили, чтобы взять у них стропы и веревки, которые можно было связать и бросить утопающей. Привязали к веревке брусок, бросили эту конструкцию женщине. Общими силами, вместе с пожарными и очевидцами мы вытянули ее на берег, - рассказал прапорщик Артем Лисун.

Спасенная не чудом, а храбрыми и смекалистыми людьми женщина сейчас находится в больнице поселка Переяславка, в то время, как водителя большегруза спасти не удалось – тело мужчины было найдено поисковиками.

Виновник всего ДТП, 37-летний житель города Вяземский, сначала поспешил скрыться с места происшествия, однако позже сам явился с повинной в полицию, после чего и был арестован.

Отважный прапорщик, тем временем, за спасение утопающей получил поощрение по решению полковника УМВД по Хабаровскому краю.