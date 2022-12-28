В Хабаровске состоялось открытие ЖК «Нордик»

Такое внимание со стороны членов Правительства региона было вызвано тем, что ЖК «Нордик» – это первый в ДФО 21-этажный из сборных железобетонных конструкций, которые были изготовлены специально по размерам застройщика и произведены хабаровским заводом ЖБИ №4 им. В.И. Коновалова.

Как отметил директор компании застройщика «Взлет девелопмент» Роман Валерьевич Лебеда, до начала строительства был решен вопрос с расселением жильцов домов ветхого жилого фонда и в результате 15 семей получили новые благоустроенные квартиры. В настоящий момент ведется строительство второго и третьего дома. Всего в ЖК «Нордик» будет возведено 5 домов. А значит, хабаровские производители стройматериалов получат новые заказы.

В Хабаровске состоялось открытие ЖК «Нордик»

Теперь и 230 участников долевого строительства ЖК «Нордик» получили свои новые квартиры. К слову сказать, дом имеет сквозной подъезд – один выход из него ведет на детскую площадку, второй – на парковку.

- Во дворе парковка не предусмотрена, это будет двор без машин с современной детской площадкой, а чтобы родителям было спокойнее во время прогулок с детьми, по всему периметру двора установлено видеонаблюдение, – рассказал Роман Лебеда.

ЖК «Нордик» расположен в 10−15 минутах езды из центра Хабаровска, в Кировском районе, рядом с остановкой «Топографический техникум». Локация обладает хорошей транспортной доступностью, ЖК находится в пяти минутах езды от парка «Северный», рядом школа, детский сад и несколько крупных вузов.

Еще одной особенностью ЖК «Нордик» стали увеличенные окна, их размер почти на 20% больше стандартных, что дает жильцам больше света и чувство комфорта дома. Расширенная лоджия позволяет превратить ее в дополнительное пространство и оборудовать помещение фактически под отдельную комнату.