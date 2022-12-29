Ирина Зикунова: Не все специалисты выполняют обязательства по целевым договорам Фото: Сергей ПЯТКОВ

Последняя неделя перед Новым годом - время подведения итогов деятельности всеми ключевыми органами власти. В студии РАДИО КП (88.3 FM) об итогах года, изменении социально-экономической ситуации в регионе и эффективности принятых законопроектов рассказала председатель Законодательной думы Хабаровского края Ирина Зикунова.

ЕДИНОЕ ПОСОБИЕ

После недавних реформ в региональном законодательстве многоплановый формат поддержки матерей и детей претерпел изменения. Теперь в целях упрощения административной работы и организации системы социальной поддержки материнства и детства пособие будет выплачиваться в ином виде.

- Президентом России была инициирована идея об установлении единого социального пособия, которое будут получать мамы, вставшие на учет в период беременности в 12 недель и до достижения детьми 18-летнего возраста, если они подпадают под действие комплексного критерия нуждаемости. Существуют семьи с уровнем дохода ниже прожиточного минимума. Кроме того, граждане часто справедливо апеллировали к важному моменту, когда многодетные семьи с неработающими родителями поощряются щедрым пакетом поддержки от государства, в то время как семьи, где родители работают и имеют заработок, не получают от государства помощи. У пособия есть дифференцированная шкала - 50, 75 и 100 процентов от прожиточного минимума, в зависимости от того, как достигается материальная обеспеченность в семье. Таким образом, с единой социальной выплатой ситуация становится системной, сбалансированной и социально справедливой.

При этом экономии средств от сокращения количества пособий не предполагается. Ирина Валериевна отметила, что объем пособий сохранится на прежнем уровне. Более того, где-то размер выплат может даже вырасти в зависимости от нуждаемости. Здесь, в частности, речь идет о беременных, которым ранее полагалась выплата в размере 50 процентов от прожиточного минимума.

КАДРОВЫЙ ВОПРОС

В сельской местности востребованы специалисты различных социальных направленностей, потому как многие не горят желанием ехать работать в поселения. Вопрос поддержки сельских специалистов требует серьезной работы. Законодательная Дума не остается в стороне от указанной проблемы.

- Когда молодые учителя возвращаются или приезжают на работу, возникает жилищный вопрос. Многие снимают жилье в аренду, поэтому возникло предложение поработать на тему компенсаций затрат по аренде таких помещений. Сейчас обсуждаются вопросы, в том числе о том, какими должны быть объемы компенсации. Говоря о кадровой проблеме педагогов, в крае уже сделано немало. Введены льготы по оплате коммунальных услуг. Некоторые муниципалитеты специально строят или приобретают жилье для предоставления его педагогам.

Решение проблемы дефицита медицинских работников, по словам председателя Законодательной Думы, проходит сложнее.

- В крае существенно увеличены объемы целевой подготовки, чтобы в режиме обязательств за полученное образование вернуть врачей к месту, определенному договором целевой подготовки, для работы. Но сложность в том, что не все выполняют эти обязательства по договорам. К тому же многое значат условия среды, куда приедет врач. Национальные проекты помогают организации инфраструктуры районов, но этого все же недостаточно. Что касается работы Думы, наша последняя инициатива касалась обращения в федеральное правительство с предложением дополнить перечень врачебных специальностей, получающих право на единовременную выплату.

БЮДЖЕТ ХАБАРОВСКОГО КРАЯ

В последние месяцы был окончательно принят бюджет Хабаровского края на следующий год. Традиционно около 65 процентов расходов бюджета идут на социальную поддержку. Тем не менее есть некоторые отличия по сравнению с бюджетом 2022 года.

- Бюджет прирос на объемы доходов - и главным образом на объемы краевых доходов. Так, объем доходов составил более 141 миллиарда рублей. Сокращены объемы федеральных трансфертов, но это связано с завершением строительства объектов в сфере здравоохранения и образования, плюс большая поддержка была оказана по линии здравоохранения в ходе борьбы с пандемией коронавирусной инфекции. Кроме того, структура экономики меняется в связи с санкционным давлением и продолжающейся специальной военной операцией.

Поддержка СВО сегодня активно осуществляется как на федеральном, так и на краевом уровне. Законодательной Думой принят ряд законопроектов о поддержке участников СВО и их семей. Среди них предоставление бесплатной юридической помощи и расширение состава получателей ежемесячной выплаты. А согласно последнему принятому закону, участники СВО освобождаются от транспортного налога по 2022 году.

ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЕ

Новые реалии требуют от региона наращивания темпов импортозамещения. Где-то Хабаровский край уже уверенно стоит на ногах, но есть отрасли, требующие более активного развития собственного производства.

- Хабаровскому краю очень повезло, потому что уже с 30-х годов прошлого века у нас налаживалась высокотехнологичная специализация. Поэтому регион не испытывает потребности в импортозамещении в части авиастроения, судостроения, машиностроения. Более пристального внимания требует отрасль сельского хозяйства, но и здесь ситуация улучшается благодаря поддержке. Наблюдается прирост земель в севообороте, есть увеличение объема производства картофеля, овощей, молока. В плюсе находится и отрасль лесопереработки. Немалую роль сыграл запрет экспорта круглого леса, но и здесь есть куда расти и развиваться.